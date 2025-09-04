Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
04 сентября 2025, 11:59 | Обновлено 04 сентября 2025, 12:03
ВИДЕО. Достойный поступок. Игрок ПСЖ поиграл в мяч с детьми в Марокко

Ашраф Хакими уделил свое время будущему поколению

Getty Images/Global Images Ukraine. Ашраф Хакими

26-летний фланговый защитник ПСЖ Ашраф Хакими поиграл в мяч с местными детьми в своей родной Марокко.

Известный футболист приехал на родину в рамках подготовки к матчам квалификации чемпионата мира 2026 года.

Перед игрой со сборной Нигера Ашраф остановился на одной из улиц города и решил разделить радость игры с местными ребятами.

Поединок группы Е между сборными Марокко и Нигера состоится 5 сентября в 22:00.

