26-летний фланговый защитник ПСЖ Ашраф Хакими поиграл в мяч с местными детьми в своей родной Марокко.

Известный футболист приехал на родину в рамках подготовки к матчам квалификации чемпионата мира 2026 года.

Перед игрой со сборной Нигера Ашраф остановился на одной из улиц города и решил разделить радость игры с местными ребятами.

Поединок группы Е между сборными Марокко и Нигера состоится 5 сентября в 22:00.

ВИДЕО. Достойный поступок. Игрок ПСЖ поиграл в мяч с детьми в Марокко