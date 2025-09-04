ВИДЕО. Достойный поступок. Игрок ПСЖ поиграл в мяч с детьми в Марокко
Ашраф Хакими уделил свое время будущему поколению
26-летний фланговый защитник ПСЖ Ашраф Хакими поиграл в мяч с местными детьми в своей родной Марокко.
Известный футболист приехал на родину в рамках подготовки к матчам квалификации чемпионата мира 2026 года.
Перед игрой со сборной Нигера Ашраф остановился на одной из улиц города и решил разделить радость игры с местными ребятами.
Поединок группы Е между сборными Марокко и Нигера состоится 5 сентября в 22:00.
Achraf Hakimi qui fait une belle surprise à des enfants dans la rue au Maroc : c'est MAGNIFIQUE ! 🇲🇦🤩— Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) September 1, 2025
( 🎥 @AchrafHakimi )pic.twitter.com/PDqpHyYNC3
