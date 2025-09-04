«Поймал себя на мысли». Тренер рассказал, кто посоветовал Динамо Буртника

Тарас Павлиш, бывший тренер новичка киевского «Динамо» Василия Буртника, в эксклюзивном интервью для Sport.ua рассказал, кто мог повлиять на переход защитника в столичный клуб:

«Кстати, несколько дней назад мне позвонил владелец «Нивы» Роман Михайлив – предыдущей команды Буртника – и поздравил с тем, что еще один мой воспитанник будет играть в элите. Я поблагодарил и поймал себя на мысли, что именно Михайлив посоветовал киевским селекционерам обратить внимание на Буртника.

В столичном клубе прислушались, потому что помнили, что по его рекомендации в «Динамо» оказался Тарас Михавко, который в августе впервые получил вызов в национальную сборную Украины».