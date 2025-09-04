Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
«Поймал себя на мысли». Тренер рассказал, кто посоветовал Динамо Буртника

Тарас Павлиш думает, что переходу помог Роман Михайлив

«Поймал себя на мысли». Тренер рассказал, кто посоветовал Динамо Буртника
ФК Динамо Киев. Василий Буртник

Тарас Павлиш, бывший тренер новичка киевского «Динамо» Василия Буртника, в эксклюзивном интервью для Sport.ua рассказал, кто мог повлиять на переход защитника в столичный клуб:

«Кстати, несколько дней назад мне позвонил владелец «Нивы» Роман Михайлив – предыдущей команды Буртника – и поздравил с тем, что еще один мой воспитанник будет играть в элите. Я поблагодарил и поймал себя на мысли, что именно Михайлив посоветовал киевским селекционерам обратить внимание на Буртника.

В столичном клубе прислушались, потому что помнили, что по его рекомендации в «Динамо» оказался Тарас Михавко, который в августе впервые получил вызов в национальную сборную Украины».

Роман Михайлив Динамо Киев трансферы Нива Тернополь Первая лига Украины трансферы УПЛ Василий Буртник
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
