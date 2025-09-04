Известный эксперт раскритиковал решение Реброва вызвать защитника Динамо

В пятницу, 5 сентября, состоится матч квалификации на ЧМ-2026, в котором встретятся сборные Украины и Франции. Команды сыграют на стадионе «Тарчинский Арена Вроцлав» во Вроцлаве. Встреча начнется в 21:45 по Киеву.

Накануне этого противостояния известный украинский тренер и эксперт Олег Федорчук прокомментировал решение Реброва вызвать в сборную защитника киевского «Динамо» Тараса Михавко:

«Что касается Михавко, то здесь очень много вопросов по его вызову, он сейчас совершенно не готов, и еврокубковые матчи киевского клуба это четко продемонстрировали. Реальной пользы от него в предстоящем матче с Францией я тоже не вижу, команда играет с тремя нападающими, нагрузка на защитников невероятная.

Михавко играет хорошо, когда команда владеет мячом, и он одной передачей может обеспечить движение команды. Однако отбор – это не его. Скорее всего, вызов ради вызова, тем более что Матвиенко сейчас в очень неплохой форме.

От матча с Францией ожидаю признака планирования в сборной – чего команда стремится, в какой футбол хочет играть. И главное – характер. Еще недавно очень слабой была сборная Грузия – вспомним, как грузины на Евро боролись и какое оставили о себе впечатление. Вот это впечатление дает надежду. Очень хочется, чтобы сборная Украины во главе с Сергеем Ребровым дала нам, болельщикам, надежду», – поделился мнением Федорчук.