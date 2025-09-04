ФОТО. Неймар получил 1 миллиард долларов от фана сборной Бразилии
В сети вирусится интересная история о Неймаре и завещании одного футбольного фана
Бразильские СМИ сообщили о необычном случае — фанат сборной Бразилии официально составил завещание, в котором передал все свое имущество Неймару.
Документ был заверен в нотариальной конторе города Порту-Алегри.
Мужчина, пожелавший остаться анонимным, объяснил свой выбор тем, что ощущает сильную идентификацию с футболистом. По его словам, их объединяют схожие семейные истории и жизненные ценности.
Кроме того, он не хотел, чтобы имущество после смерти досталось родственникам, с которыми нет близких отношений, или же перешло государству.
В то же время в ряде медиа появилась информация, будто речь идет о бизнесмене, который оставил Неймару в наследство 1 миллиард долларов.
Однако серьезные источники, включая Reuters, эту цифру не подтверждают. Известно лишь о факте завещания, но без конкретики о размере состояния.
A businessman is leaving 1 BILLION DOLLARS to Neymar in his will. The administrator justified that he identifies with the athlete & decided to give his inheritance to the player 💵 pic.twitter.com/CVbbRRE0VQ— Ginga Bonito 🇧🇷 (@GingaBonitoHub) September 3, 2025
