ФОТО. Неймар получил 1 миллиард долларов от фана сборной Бразилии

Бразильские СМИ сообщили о необычном случае — фанат сборной Бразилии официально составил завещание, в котором передал все свое имущество Неймару.

Документ был заверен в нотариальной конторе города Порту-Алегри.

Мужчина, пожелавший остаться анонимным, объяснил свой выбор тем, что ощущает сильную идентификацию с футболистом. По его словам, их объединяют схожие семейные истории и жизненные ценности.

Кроме того, он не хотел, чтобы имущество после смерти досталось родственникам, с которыми нет близких отношений, или же перешло государству.

В то же время в ряде медиа появилась информация, будто речь идет о бизнесмене, который оставил Неймару в наследство 1 миллиард долларов.

Однако серьезные источники, включая Reuters, эту цифру не подтверждают. Известно лишь о факте завещания, но без конкретики о размере состояния.