US Open
04 сентября 2025, 00:23 | Обновлено 04 сентября 2025, 00:34
Джокович побил рекорд по количеству выходов в полуфиналы Grand Slam

Сербский теннисист вышел в 53-й полуфинал турниров Большого шлема

Джокович побил рекорд по количеству выходов в полуфиналы Grand Slam
Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович

Сербский теннисист Новак Джокович установил новый рекорд, став игроком с наибольшим количеством выходов в полуфинал турниров Grand Slam в одиночном разряде.

После победы над четвертой ракеткой мира Тейлором Фрицем в четвертьфинале US Open 2025 сербский теннисист вышел в 53-й полуфинал Grand Slam, превзойдя показатель Крис Эверт.

Ранее Джокович в 1/8 финала обыграл немца Яна-Леннарда Штруффа, став самым старшим игроком в истории, который пробился в четвертьфиналы всех четырех турниров Большого шлема за один год.

Соперником серба в четвертьфинале стал Тейлор Фриц, с которым Джокович не проигрывал ни одного из предыдущих 10 очных матчей. Матч длился почти 3,5 часа, и серб выиграл со счетом 6:3, 7:5, 3:6, 6:4, 3:6.

Этот успех позволил Джоковичу повторить рекорд по количеству выходов в полуфинал US Open – 14 раз, сравнявшись с Джимми Коннорсом. Также он одержал девятую победу над игроком топ-5 ATP на этом турнире, сравнявшись по этому показателю с такими легендами, как Роджер Федерер, Пит Сампрас и Иван Лендл.

Новак Джокович: «Невероятно напряженный матч. Он мог закончиться любым результатом. Я считал, что мне повезло спасти несколько ключевых брейк-пойнтов во втором сете. Думаю, в большей части второго и третьего сета он играл лучше. В таких матчах несколько очков решают победителя. Последний гейм был нервным. Тяжело для Тейлора закончить матч двойной подачей, он этого не заслуживал, но он провел отличную борьбу и хороший турнир.

Я не чувствовал, что доминирую с задней линии. Во многих моих подачах я просто пытался выживать, бороться за каждый мяч. Он был агрессивен, держался близко к линии. Играть против него нелегко. В конце концов, важна победа, и я очень горжусь той борьбой, которую показал, всегда отдаю свое сердце этому виду спорта. Я до сих пор получаю от него удовольствие».

В полуфинале US Open 2025 Джокович встретится со второй ракеткой мира Карлосом Алькарасом. Матч состоится в пятницу, 5 сентября.

Полуфиналы турниров Grand Slam (мужчины)

  • 53 – Новак Джокович (Сербия)
  • 46 – Роджер Федерер (Швейцария)
  • 38 – Рафаэль Надаль (Испания)
  • 31 – Джимми Коннорс (США)
  • 28 – Иван Лендл (Чехия)
  • 26 – Андре Агасси (США)
  • 25 – Кен Розвелл (Австралия)
  • 23 – Пит Сампрас (США)
  • 21 – Энди Маррей (Великобритания)
  • 20 – Билл Тилден (США)

Полуфиналы турниров Grand Slam (женщины)

  • 52 – Крис Эверт (США)
  • 44 – Мартина Навратилова (Чехия / США)
  • 40 – Серена Уильямс (США)
  • 37 – Штеффи Граф (Германия)
  • 36 – Маргарет Корт (Австралия)
  • 26 – Дорис Харт (США)
  • 26 – Билли Джин Кинг (США)
  • 25 – Луиз Брафф (США)
  • 24 – Хелен Джейкобс (США)
  • 23 – Винус Уильямс (США)
Николай Степанов Источник: ATP Tour
