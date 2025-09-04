Джокович побил рекорд по количеству выходов в полуфиналы Grand Slam

Сербский теннисист Новак Джокович установил новый рекорд, став игроком с наибольшим количеством выходов в полуфинал турниров Grand Slam в одиночном разряде.

После победы над четвертой ракеткой мира Тейлором Фрицем в четвертьфинале US Open 2025 сербский теннисист вышел в 53-й полуфинал Grand Slam, превзойдя показатель Крис Эверт.

Ранее Джокович в 1/8 финала обыграл немца Яна-Леннарда Штруффа, став самым старшим игроком в истории, который пробился в четвертьфиналы всех четырех турниров Большого шлема за один год.

Соперником серба в четвертьфинале стал Тейлор Фриц, с которым Джокович не проигрывал ни одного из предыдущих 10 очных матчей. Матч длился почти 3,5 часа, и серб выиграл со счетом 6:3, 7:5, 3:6, 6:4, 3:6.

Этот успех позволил Джоковичу повторить рекорд по количеству выходов в полуфинал US Open – 14 раз, сравнявшись с Джимми Коннорсом. Также он одержал девятую победу над игроком топ-5 ATP на этом турнире, сравнявшись по этому показателю с такими легендами, как Роджер Федерер, Пит Сампрас и Иван Лендл.

Новак Джокович: «Невероятно напряженный матч. Он мог закончиться любым результатом. Я считал, что мне повезло спасти несколько ключевых брейк-пойнтов во втором сете. Думаю, в большей части второго и третьего сета он играл лучше. В таких матчах несколько очков решают победителя. Последний гейм был нервным. Тяжело для Тейлора закончить матч двойной подачей, он этого не заслуживал, но он провел отличную борьбу и хороший турнир. Я не чувствовал, что доминирую с задней линии. Во многих моих подачах я просто пытался выживать, бороться за каждый мяч. Он был агрессивен, держался близко к линии. Играть против него нелегко. В конце концов, важна победа, и я очень горжусь той борьбой, которую показал, всегда отдаю свое сердце этому виду спорта. Я до сих пор получаю от него удовольствие».

В полуфинале US Open 2025 Джокович встретится со второй ракеткой мира Карлосом Алькарасом. Матч состоится в пятницу, 5 сентября.

Полуфиналы турниров Grand Slam (мужчины)

53 – Новак Джокович (Сербия)

46 – Роджер Федерер (Швейцария)

38 – Рафаэль Надаль (Испания)

31 – Джимми Коннорс (США)

28 – Иван Лендл (Чехия)

26 – Андре Агасси (США)

25 – Кен Розвелл (Австралия)

23 – Пит Сампрас (США)

21 – Энди Маррей (Великобритания)

20 – Билл Тилден (США)

Полуфиналы турниров Grand Slam (женщины)