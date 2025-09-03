Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Стал известен состав сборной Украины U-17 на игру против Катара U-18
Молодежные турниры
03 сентября 2025, 17:26 | Обновлено 03 сентября 2025, 17:27
Стал известен состав сборной Украины U-17 на игру против Катара U-18

Матч начнется в 18:00 по киевскому времени

Стал известен состав сборной Украины U-17 на игру против Катара U-18
УАФ

Юношеская сборная Украины U-17 (футболисты не старше 2009 г.р.) стартует на международном турнире в Хорватии.

3 сентября в 18:00 в матче 1-го тура юношеского турнира в Хорватии играют Украина U-17 и Катар U-18.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Перед началом поединка наставник сборной Украины U-17 Александр Сытник объявил стартовый состав своей команды на игру.

Стартовый состав сборной Украины U-17 на игру против Катара U-18:

товарищеские матчи сборная Украины по футболу U-17 Украина - Катар стартовые составы
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
