Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
03 сентября 2025, 16:29 | Обновлено 03 сентября 2025, 16:31
Защита без лидера трещит по швам. Барселона – антирекордсмен Ла Лиги 25/26

«Каталонцы» после трех туров лидируют по отрицательному показателю в чемпионате

Защита без лидера трещит по швам. Барселона – антирекордсмен Ла Лиги 25/26
Getty Images/Global Images Ukraine

«Барселона» стартовала в новом розыгрыше чемпионата без лидера обороны Иньиго Мартинеса, который летом перебрался в «Аль-Наср».

В итоге после трех туров Ла Лиги «каталонцы» возглавили антирейтинг по количеству созданных моментов у собственных ворот – 12. Ближайшими преследователями «блауграна» по этому показателю в чемпионате стали «Жирона» (10), «Севилья» (9) и «Реал Бетис» (9).

Несмотря на лидерство в антирейтинге, за этот период испанский клуб пропустил в лиге только три гола, в значительной степени благодаря новичку команды Жоану Гарсии. Он стал лишь вторым голкипером за последние девять сезонов Ла Лиги, который выполнил более пять успешных выходов из ворот (6, против «Райо Вальекано»).

Сейчас лидером турнирной таблицы испанского чемпионата является мадридский Реал (9 очков), тогда как «Барселона» занимает четвертое место (7 очков).

Ла Лига чемпионат Испании по футболу Барселона Иньиго Мартинес статистика Жирона Севилья Бетис Жоан Гарсия антирекорд
