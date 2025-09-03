Защита без лидера трещит по швам. Барселона – антирекордсмен Ла Лиги 25/26

«Барселона» стартовала в новом розыгрыше чемпионата без лидера обороны Иньиго Мартинеса, который летом перебрался в «Аль-Наср».

В итоге после трех туров Ла Лиги «каталонцы» возглавили антирейтинг по количеству созданных моментов у собственных ворот – 12. Ближайшими преследователями «блауграна» по этому показателю в чемпионате стали «Жирона» (10), «Севилья» (9) и «Реал Бетис» (9).

Несмотря на лидерство в антирейтинге, за этот период испанский клуб пропустил в лиге только три гола, в значительной степени благодаря новичку команды Жоану Гарсии. Он стал лишь вторым голкипером за последние девять сезонов Ла Лиги, который выполнил более пять успешных выходов из ворот (6, против «Райо Вальекано»).

Сейчас лидером турнирной таблицы испанского чемпионата является мадридский Реал (9 очков), тогда как «Барселона» занимает четвертое место (7 очков).

😬 | Defensive issues?



Most big chances conceded in the opening three rounds of the new LaLiga campaign:



🥇 12 – Barcelona

🥈 10 – Girona

🥉 9 – Sevilla, Real Betis



Barça's main rivals Real Madrid, on the other hand, have only conceded one big chance so far. 🧐 pic.twitter.com/15l3ah2bCI — Sofascore Football (@SofascoreINT) September 2, 2025