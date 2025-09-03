Защита без лидера трещит по швам. Барселона – антирекордсмен Ла Лиги 25/26
«Каталонцы» после трех туров лидируют по отрицательному показателю в чемпионате
«Барселона» стартовала в новом розыгрыше чемпионата без лидера обороны Иньиго Мартинеса, который летом перебрался в «Аль-Наср».
В итоге после трех туров Ла Лиги «каталонцы» возглавили антирейтинг по количеству созданных моментов у собственных ворот – 12. Ближайшими преследователями «блауграна» по этому показателю в чемпионате стали «Жирона» (10), «Севилья» (9) и «Реал Бетис» (9).
Несмотря на лидерство в антирейтинге, за этот период испанский клуб пропустил в лиге только три гола, в значительной степени благодаря новичку команды Жоану Гарсии. Он стал лишь вторым голкипером за последние девять сезонов Ла Лиги, который выполнил более пять успешных выходов из ворот (6, против «Райо Вальекано»).
Сейчас лидером турнирной таблицы испанского чемпионата является мадридский Реал (9 очков), тогда как «Барселона» занимает четвертое место (7 очков).
😬 | Defensive issues?— Sofascore Football (@SofascoreINT) September 2, 2025
Most big chances conceded in the opening three rounds of the new LaLiga campaign:
🥇 12 – Barcelona
🥈 10 – Girona
🥉 9 – Sevilla, Real Betis
Barça's main rivals Real Madrid, on the other hand, have only conceded one big chance so far. 🧐 pic.twitter.com/15l3ah2bCI
🏃 | It's a Barça thing!— Sofascore Football (@SofascoreINT) August 31, 2025
Only two GKs recorded more than 5 successful runs out in one LaLiga match over the last nine seasons:
• Iñaki Peña v Celta Vigo (23 November 2024)
• Joan García v Rayo Vallecano 🆕
An impressive display by the Barcelona's new shot-stopper! 👏👏… pic.twitter.com/82weIwUjGZ
