Гасперини забраковал трех бразильцев Шахтера для покупки Ромой

В летнее трансферное окно «Рома» оценивала возможность усилить свой состав за счет футболистов «Шахтера».

Однако главный тренер «волков» Джан Пьеро Гасперини отклонил кандидатуры трех бразильских вингеров «горняков», которых ему предлагали в виде возможных кандидатов на подписание.

О ком конкретно идет речь источник не сообщает, но ранее в СМИ писали об интересе «Ромы» к Эгиналду, ныне залечивающему травму.

Гасперини недавно заявил, что хочет возродить в «Роме» Довбика, назвав того «идеальным футболистом».