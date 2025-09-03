Украина. Премьер лига03 сентября 2025, 16:01 | Обновлено 03 сентября 2025, 16:38
1392
0
Гасперини забраковал трех бразильцев Шахтера для покупки Ромой
Римский клуб рассматривал возможность подписания футболистов «горняков»
В летнее трансферное окно «Рома» оценивала возможность усилить свой состав за счет футболистов «Шахтера».
Однако главный тренер «волков» Джан Пьеро Гасперини отклонил кандидатуры трех бразильских вингеров «горняков», которых ему предлагали в виде возможных кандидатов на подписание.
О ком конкретно идет речь источник не сообщает, но ранее в СМИ писали об интересе «Ромы» к Эгиналду, ныне залечивающему травму.
Гасперини недавно заявил, что хочет возродить в «Роме» Довбика, назвав того «идеальным футболистом».
