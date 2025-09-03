Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Гасперини забраковал трех бразильцев Шахтера для покупки Ромой
Украина. Премьер лига
03 сентября 2025, 16:01 | Обновлено 03 сентября 2025, 16:38
1392
0

Гасперини забраковал трех бразильцев Шахтера для покупки Ромой

Римский клуб рассматривал возможность подписания футболистов «горняков»

03 сентября 2025, 16:01 | Обновлено 03 сентября 2025, 16:38
1392
0
Гасперини забраковал трех бразильцев Шахтера для покупки Ромой
uefa.com. Джан Пьеро Гасперини

В летнее трансферное окно «Рома» оценивала возможность усилить свой состав за счет футболистов «Шахтера».

Однако главный тренер «волков» Джан Пьеро Гасперини отклонил кандидатуры трех бразильских вингеров «горняков», которых ему предлагали в виде возможных кандидатов на подписание.

О ком конкретно идет речь источник не сообщает, но ранее в СМИ писали об интересе «Ромы» к Эгиналду, ныне залечивающему травму.

Гасперини недавно заявил, что хочет возродить в «Роме» Довбика, назвав того «идеальным футболистом».

По теме:
37-летний экс-лидер Шахтера вернулся в Бразилию, нарушив свое обещание
ВИДЕО. Все голы Шахтера в августе
ВИДЕО. Большое интервью Ваната перед уходом из Динамо
Джан Пьеро Гасперини Рома Рим трансферы Серии A трансферы УПЛ Шахтер Донецк
Алексей Сливченко Источник: Forza Roma
Оцените материал
(16)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Динамо совершило второй трансфер за день. Это украинец
Футбол | 02 сентября 2025, 16:14 35
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо совершило второй трансфер за день. Это украинец
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо совершило второй трансфер за день. Это украинец

Василий Буртник пополнил состав киевлян

Байер не заслуживает тен Хага. В руководстве клуба ужасные люди
Футбол | 03 сентября 2025, 10:00 20
Байер не заслуживает тен Хага. В руководстве клуба ужасные люди
Байер не заслуживает тен Хага. В руководстве клуба ужасные люди

Эрик должен работать в месте, где его талант будут ценить

Лунин получил предложение перейти в клуб, где есть вратарь из Украины
Футбол | 03.09.2025, 07:02
Лунин получил предложение перейти в клуб, где есть вратарь из Украины
Лунин получил предложение перейти в клуб, где есть вратарь из Украины
Опасный соперник. Чисоре нашли боксера для 50-го боя в карьере
Бокс | 03.09.2025, 02:22
Опасный соперник. Чисоре нашли боксера для 50-го боя в карьере
Опасный соперник. Чисоре нашли боксера для 50-го боя в карьере
Украина U-17 – Катар U-18. Анонс товарищеского матча
Футбол | 03.09.2025, 16:01
Украина U-17 – Катар U-18. Анонс товарищеского матча
Украина U-17 – Катар U-18. Анонс товарищеского матча
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Стало известно, сколько заработали украинские теннисистки на US Open 2025
Стало известно, сколько заработали украинские теннисистки на US Open 2025
02.09.2025, 11:45 1
Теннис
АНБЕР: «Как Дюбуа мог так поступить после боя с Усиком? Это очень грустно»
АНБЕР: «Как Дюбуа мог так поступить после боя с Усиком? Это очень грустно»
02.09.2025, 07:15 1
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер совершил один из самых дорогих трансферов в истории
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер совершил один из самых дорогих трансферов в истории
01.09.2025, 23:41 43
Футбол
«Усик не хочет». У Паркера подтвердили нового соперника
«Усик не хочет». У Паркера подтвердили нового соперника
03.09.2025, 00:59 6
Бокс
Парадокс: уход Кевина ослабил Шахтер, но если б он остался, было бы хуже
Парадокс: уход Кевина ослабил Шахтер, но если б он остался, было бы хуже
02.09.2025, 08:36 40
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало вингера-легионера
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало вингера-легионера
01.09.2025, 21:10 143
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Зинченко ушел из Арсенала после закрытия трансферного окна
ОФИЦИАЛЬНО. Зинченко ушел из Арсенала после закрытия трансферного окна
02.09.2025, 00:23 25
Футбол
«Обмен завершен». Довбик станет игроком европейского топ-клуба
«Обмен завершен». Довбик станет игроком европейского топ-клуба
01.09.2025, 17:53 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем