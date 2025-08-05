Усиление в атаку. Рома нацелилась на 20-летнего футболиста Шахтера

Итальянская «Рома» продолжает подготовку к новому сезону, а главный тренер Джан Пьеро Гасперини ищет варианты для усиления на трансферном рынке.

По информации портала Tuttomercatoweb, римский клуб заинтересован в услугах 20-летнего вингера донецкого «Шахтера» Эгиналду. Представитель Серии А отправил первое предложение «горнякам», однако получил отказ.

«Шахтер» не считает бразильца неприкосновенным, однако не готов его продавать за сумму ниже 15 млн евро. В Италии сообщили, что «волки» предложили меньше.

«Рома» не отказалась от трансфера Эгиналду и продолжает внимательно изучать этот вариант. Гасперини неоднократно говорил, что ему нужен футболист, чтобы усилить линию атаки. Бразилец может сыграть как на флангах, так и не месте центрфорварда.

Украинский клуб заплатил за Эгиналду 3,5 млн евро в 2023 году. В текущем сезоне вингер провел три матча, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.