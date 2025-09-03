Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Расходы Ливерпуля на трансферы превысили цену покупки Ньюкасла
Англия
03 сентября 2025, 15:59 | Обновлено 03 сентября 2025, 16:00
Расходы Ливерпуля на трансферы превысили цену покупки Ньюкасла

«Мерсисайдцы» в межсезонье приобрели игроков на 412 миллионов фунтов

Расходы Ливерпуля на трансферы превысили цену покупки Ньюкасла
Getty Images/Global Images Ukraine

С приходом осени в топ-5 европейских лигах завершилось летнее трансферное окно.

Главным лицом на рынке стал «Ливерпуль», который потратил рекордные суммы на новых игроков. Самыми дорогими приобретениями английского клуба стали игроки Александр Исак (145 млн евро, «Ньюкасл»), Флориан Вирц (125 млн евро, «Байер») и Уго Экитике (95 млн евро, «Айнтрахт»).

В целом «мерсисайдцы» в летнее трансферное окно 2025 года потратили 412 миллионов фунтов на новичков. Интересно, что эта сумма превышает стоимость покупки «Ньюкасла» в 2021 году (350 млн фунтов).

Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
