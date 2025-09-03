Расходы Ливерпуля на трансферы превысили цену покупки Ньюкасла
«Мерсисайдцы» в межсезонье приобрели игроков на 412 миллионов фунтов
С приходом осени в топ-5 европейских лигах завершилось летнее трансферное окно.
Главным лицом на рынке стал «Ливерпуль», который потратил рекордные суммы на новых игроков. Самыми дорогими приобретениями английского клуба стали игроки Александр Исак (145 млн евро, «Ньюкасл»), Флориан Вирц (125 млн евро, «Байер») и Уго Экитике (95 млн евро, «Айнтрахт»).
В целом «мерсисайдцы» в летнее трансферное окно 2025 года потратили 412 миллионов фунтов на новичков. Интересно, что эта сумма превышает стоимость покупки «Ньюкасла» в 2021 году (350 млн фунтов).
🚨 Newcastle's entire club was bought for £350M in 2021.— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) September 2, 2025
Liverpool's transfer spend in this summer window alone was £412M. 🤯😭 pic.twitter.com/h90UhDvQcK
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Соперником Чисоры может стать Опетая
Хиггинс заявил, что пройдет бой с Уордли