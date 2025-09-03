Чемпионат мира03 сентября 2025, 15:45 |
Украина в 14-й раз сыграет официальный матч в Польше
Вроцлав станет городом, который чаще всего принимал национальную команду
03 сентября 2025, 15:45 |
Уже в пятницу, 5 сентября, сборная Украины матчем против Франции в польском Вроцлаве начнет отборочный цикл к чемпионату мира 2026 года.
В 14-й раз в своей истории Украина сыграет официальный матч в Польше.
8 раз сборная Украины была хозяином матчей, еще 5 раз – гостем в матчах против польской сборной.
Вроцлав в четвертый раз станет домашним городом для сборной Украины.
Города Польши, в которых Украина играла официальные матчи
- 3 – Лодзь, Вроцлав
- 2 – Хожув, Варшава, Краков
- 1 – Познань
Матчи сборной Украины в Польше
- 2001: КЧС, Хожув, Польша – Украина – 1:1
- 2010: ТМ, Лодзь, Польша – Украина – 1:1
- 2013: КЧС, Варшава, Польша – Украина – 1:3
- 2016: КЧС, Краков, Украина – Косово – 3:0
- 2020: ТМ, Хожув, Польша – Украина – 2:0
- 2022: ЛН, Лодзь, Украина – Армения – 3:0
- 2022: ЛН, Лодзь, Украина – Ирландия – 1:1
- 2022: ЛН, Краков, Украина – Шотландия – 0:0
- 2023: КЧЕ, Вроцлав, Украина – Англия – 1:1
- 2024: КЧЕ, Вроцлав, Украина – Исландия – 2:1
- 2024: ТМ, Варшава, Польша – Украина – 3:1
- 2024: ЛН, Познань, Украина – Грузия – 1:0
- 2024: ЛН, Вроцлав, Украина – Чехия – 1:1
- 2025: КЧС, Вроцлав, Украина – Франция
