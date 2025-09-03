Украина в 14-й раз сыграет официальный матч в Польше

Уже в пятницу, 5 сентября, сборная Украины матчем против Франции в польском Вроцлаве начнет отборочный цикл к чемпионату мира 2026 года.

В 14-й раз в своей истории Украина сыграет официальный матч в Польше.

8 раз сборная Украины была хозяином матчей, еще 5 раз – гостем в матчах против польской сборной.

Вроцлав в четвертый раз станет домашним городом для сборной Украины.

Города Польши, в которых Украина играла официальные матчи

3 – Лодзь, Вроцлав

2 – Хожув, Варшава, Краков

1 – Познань

Матчи сборной Украины в Польше