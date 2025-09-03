Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Украина в 14-й раз сыграет официальный матч в Польше
Чемпионат мира
03 сентября 2025, 15:45 |
139
0

Украина в 14-й раз сыграет официальный матч в Польше

Вроцлав станет городом, который чаще всего принимал национальную команду

03 сентября 2025, 15:45 |
139
0
Украина в 14-й раз сыграет официальный матч в Польше
Getty Images/Global Images Ukraine

Уже в пятницу, 5 сентября, сборная Украины матчем против Франции в польском Вроцлаве начнет отборочный цикл к чемпионату мира 2026 года.

В 14-й раз в своей истории Украина сыграет официальный матч в Польше.

8 раз сборная Украины была хозяином матчей, еще 5 раз – гостем в матчах против польской сборной.

Вроцлав в четвертый раз станет домашним городом для сборной Украины.

Города Польши, в которых Украина играла официальные матчи

  • 3 – Лодзь, Вроцлав
  • 2 – Хожув, Варшава, Краков
  • 1 – Познань

Матчи сборной Украины в Польше

  • 2001: КЧС, Хожув, Польша – Украина – 1:1
  • 2010: ТМ, Лодзь, Польша – Украина – 1:1
  • 2013: КЧС, Варшава, Польша – Украина – 1:3
  • 2016: КЧС, Краков, Украина – Косово – 3:0
  • 2020: ТМ, Хожув, Польша – Украина – 2:0
  • 2022: ЛН, Лодзь, Украина – Армения – 3:0
  • 2022: ЛН, Лодзь, Украина – Ирландия – 1:1
  • 2022: ЛН, Краков, Украина – Шотландия – 0:0
  • 2023: КЧЕ, Вроцлав, Украина – Англия – 1:1
  • 2024: КЧЕ, Вроцлав, Украина – Исландия – 2:1
  • 2024: ТМ, Варшава, Польша – Украина – 3:1
  • 2024: ЛН, Познань, Украина – Грузия – 1:0
  • 2024: ЛН, Вроцлав, Украина – Чехия – 1:1
  • 2025: КЧС, Вроцлав, Украина – Франция
По теме:
Трубин – один из 4-х лучших вратарей сборной Украины по сухим матчам
Лидер сборной Украины получил травму перед матчем. Ребров нашел замену
Два украинца входят в топ-20 европейских бомбардиров отбора к ЧМ
чемпионат мира по футболу сборная Франции по футболу сборная Украины по футболу статистика Вроцлав
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Украина – Франция. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Футбол | 03 сентября 2025, 10:22 11
Украина – Франция. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Украина – Франция. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026

Поединок состоится 5 сентября и начнется в 21:45 по Киеву

Николай ШАПАРЕНКО: «Дали Динамо так, что... Но все по делу»
Футбол | 03 сентября 2025, 02:45 4
Николай ШАПАРЕНКО: «Дали Динамо так, что... Но все по делу»
Николай ШАПАРЕНКО: «Дали Динамо так, что... Но все по делу»

Игрок надеется улучшить настроение в сборной Украины

ОФИЦИАЛЬНО. Динамо совершило второй трансфер за день. Это украинец
Футбол | 02.09.2025, 16:14
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо совершило второй трансфер за день. Это украинец
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо совершило второй трансфер за день. Это украинец
«Усик не хочет». У Паркера подтвердили нового соперника
Бокс | 03.09.2025, 00:59
«Усик не хочет». У Паркера подтвердили нового соперника
«Усик не хочет». У Паркера подтвердили нового соперника
Украина U-17 – Катар U-18. Анонс товарищеского матча
Футбол | 03.09.2025, 16:01
Украина U-17 – Катар U-18. Анонс товарищеского матча
Украина U-17 – Катар U-18. Анонс товарищеского матча
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало вингера-легионера
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало вингера-легионера
01.09.2025, 21:10 143
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Третий трансфер за сутки! Динамо подписало форварда-легионера
ОФИЦИАЛЬНО. Третий трансфер за сутки! Динамо подписало форварда-легионера
03.09.2025, 01:07 89
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало легионера из клуба топ-чемпионата
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало легионера из клуба топ-чемпионата
02.09.2025, 15:16 114
Футбол
Стало известно, сколько заработали украинские теннисистки на US Open 2025
Стало известно, сколько заработали украинские теннисистки на US Open 2025
02.09.2025, 11:45 1
Теннис
Костюк проиграла трехчасовую битву 13-й ракетке в 1/8 финала US Open 2025
Костюк проиграла трехчасовую битву 13-й ракетке в 1/8 финала US Open 2025
01.09.2025, 23:29 35
Теннис
Ванат обратился к Динамо и Суркису после трансфера в Жирону
Ванат обратился к Динамо и Суркису после трансфера в Жирону
02.09.2025, 19:48 5
Футбол
Рой Джонс рассказал, сколько поражений будет у Усика до завершения карьеры
Рой Джонс рассказал, сколько поражений будет у Усика до завершения карьеры
01.09.2025, 23:34
Бокс
Шахтер обратился с просьбой к Бенфике после трансфера Судакова
Шахтер обратился с просьбой к Бенфике после трансфера Судакова
01.09.2025, 22:48 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем