«Лишь бы до*баться». Жена Зинченко резко ответила фанату
Влада Зинченко попала в неприятную ситуацию
Влада Зинченко, жена украинского футболиста Александра Зинченко, опубликовала в своем Instagram-аккаунте видео, на котором она вместе с двумя дочерьми собирается на матч лондонского «Арсенала», за который на тот момент играл Александр.
В комментариях одного из болельщиков возмутило, что Влада и ее дочь в своей речи используют некоторые русские слова. Между ним и девушкой состоялся диалог.
– Тренер, позиция, защитник это на какой?
– На винницкой. Лишь бы до*баться, честное слово.
Судя по лайкам под комментариями, большинство аудитории в этом мини-конфликте на стороне Владиславы.
