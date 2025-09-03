«Лишь бы до*баться». Жена Зинченко резко ответила фанату

Влада Зинченко, жена украинского футболиста Александра Зинченко, опубликовала в своем Instagram-аккаунте видео, на котором она вместе с двумя дочерьми собирается на матч лондонского «Арсенала», за который на тот момент играл Александр.

В комментариях одного из болельщиков возмутило, что Влада и ее дочь в своей речи используют некоторые русские слова. Между ним и девушкой состоялся диалог.

– Тренер, позиция, защитник это на какой?

– На винницкой. Лишь бы до*баться, честное слово.

Судя по лайкам под комментариями, большинство аудитории в этом мини-конфликте на стороне Владиславы.