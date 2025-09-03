Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. «Лишь бы до*баться». Жена Зинченко резко ответила фанату
Англия
03 сентября 2025, 16:32
«Лишь бы до*баться». Жена Зинченко резко ответила фанату

Влада Зинченко попала в неприятную ситуацию

«Лишь бы до*баться». Жена Зинченко резко ответила фанату
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Влада Зинченко, жена украинского футболиста Александра Зинченко, опубликовала в своем Instagram-аккаунте видео, на котором она вместе с двумя дочерьми собирается на матч лондонского «Арсенала», за который на тот момент играл Александр.

В комментариях одного из болельщиков возмутило, что Влада и ее дочь в своей речи используют некоторые русские слова. Между ним и девушкой состоялся диалог.

– Тренер, позиция, защитник это на какой?

– На винницкой. Лишь бы до*баться, честное слово.

Судя по лайкам под комментариями, большинство аудитории в этом мини-конфликте на стороне Владиславы.

Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Комментарии
