  4. «Видно невооруженным глазом». Вернидуб высказался об обновленном Кривбассе
Украина. Премьер лига
03 сентября 2025, 13:32 |
«Видно невооруженным глазом». Вернидуб высказался об обновленном Кривбассе

Бывший тренер криворожской команды считает, что у коллектива есть характер

«Видно невооруженным глазом». Вернидуб высказался об обновленном Кривбассе
ФК Кривбасс. Юрий Вернидуб

Бывший главный тренер «Кривбасса» Юрий Вернидуб в эксклюзивном интервью для Sport.ua высказался об обновленном «Кривбассе» во главе с тренером Патриком ван Леувеном.

–Уверен, что вы внимательно следите и за «Кривбассом», который совсем недавно возглавляли. Как вам на данный момент подопечные Патрика ван Леувена?

– Неплохо. И это не потому, что я был главным тренером. Я от всего сердца желаю «Кривбассу» двигаться в выбранном направлении. Да, есть моменты, которые мне не очень нравятся, но то, что у команды есть характер, это видно невооруженным глазом. Три подряд победы достойны уважения.

Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
