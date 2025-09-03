«Видно невооруженным глазом». Вернидуб высказался об обновленном Кривбассе

Бывший главный тренер «Кривбасса» Юрий Вернидуб в эксклюзивном интервью для Sport.ua высказался об обновленном «Кривбассе» во главе с тренером Патриком ван Леувеном.

–Уверен, что вы внимательно следите и за «Кривбассом», который совсем недавно возглавляли. Как вам на данный момент подопечные Патрика ван Леувена?

– Неплохо. И это не потому, что я был главным тренером. Я от всего сердца желаю «Кривбассу» двигаться в выбранном направлении. Да, есть моменты, которые мне не очень нравятся, но то, что у команды есть характер, это видно невооруженным глазом. Три подряд победы достойны уважения.