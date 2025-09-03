Артем Довбик попал в заявку Ромы на Лигу Европы 2025/26
Римский клуб опубликовал список футболистов
Римская «Рома» на официальном сайте представила список футболистов, которые примут участие в Лиге Европы сезона 2025/26.
Согласно решению тренерского штаба, в заявку команды на международный турнир вошли 22 футболиста, среди которых – украинский форвард Артем Довбик.
На групповом этапе Лиги Европы «Рома» сыграет с такими клубами: «Ницца», «Лилль», «Виктория» Пльзень, «Рейнджерс», «Мидтьюлланд», «Селтик», «Штутгарт» и «Панатинаикос».
Заявка римской «Ромы» на Лигу Европы 2025/26
Вратари: Пьерлуиджи Голлини, Миле Свилар
Защитники: Девайн Ренш, Анхелино, Эван Ндика, Костас Цимикас, Зеки Челик, Джанлука Манчини, Ян Жолковский, Весли, Даниеле Гиларди, Марио Эрмосо
Полузащитники: Брайан Кристанте, Лоренцо Пеллегрини, Матиас Суле, Нейл Эль-Айнауи, Ману Коне
Нападающие: Артем Довбик, Эван Фергюсон, Пауло Дибала, Леон Бейли, Стефан Эль-Шаарави
Our squad list for the 2025-26 #UEL league phase has been confirmed— AS Roma English (@ASRomaEN) September 2, 2025
📋 https://t.co/f8cAy0CxLO#ASRoma pic.twitter.com/ToN5Gze0r7
