Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Артем Довбик попал в заявку Ромы на Лигу Европы 2025/26
Лига Европы
03 сентября 2025, 11:57 | Обновлено 03 сентября 2025, 12:02
103
2

Артем Довбик попал в заявку Ромы на Лигу Европы 2025/26

Римский клуб опубликовал список футболистов

Артем Довбик попал в заявку Ромы на Лигу Европы 2025/26
Getty Images/Global Images Ukraine

Римская «Рома» на официальном сайте представила список футболистов, которые примут участие в Лиге Европы сезона 2025/26.

Согласно решению тренерского штаба, в заявку команды на международный турнир вошли 22 футболиста, среди которых – украинский форвард Артем Довбик.

На групповом этапе Лиги Европы «Рома» сыграет с такими клубами: «Ницца», «Лилль», «Виктория» Пльзень, «Рейнджерс», «Мидтьюлланд», «Селтик», «Штутгарт» и «Панатинаикос».

Заявка римской «Ромы» на Лигу Европы 2025/26

Вратари: Пьерлуиджи Голлини, Миле Свилар

Защитники: Девайн Ренш, Анхелино, Эван Ндика, Костас Цимикас, Зеки Челик, Джанлука Манчини, Ян Жолковский, Весли, Даниеле Гиларди, Марио Эрмосо

Полузащитники: Брайан Кристанте, Лоренцо Пеллегрини, Матиас Суле, Нейл Эль-Айнауи, Ману Коне

Нападающие: Артем Довбик, Эван Фергюсон, Пауло Дибала, Леон Бейли, Стефан Эль-Шаарави

По теме:
Джан Пьеро ГАСПЕРИНИ: «Я хочу возродить Довбика. Это идеальный футболист»
ОФИЦИАЛЬНО. Рома избавилась от футболиста, который оказался ненужным
«Я этого не отрицаю». Гасперини подтвердил, что хотел избавиться от Довбика
Рома Рим Лига Европы заявки на Лигу Европы Артем Довбик Джан Пьеро Гасперини Мидтьюлланд
Андрей Витренко Источник: ФК Рома
taras_sidyi
Уго Трані в https://sport.ua/uk/news/793472-obmin-zaversheno-dovbik-stane-gravtsem-i

evropeyskogo-topklubu получається пиздобол, як і спорт.юа вцілому?
antt
Несподіванка що виходить?
