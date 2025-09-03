Артем Довбик попал в заявку Ромы на Лигу Европы 2025/26

Римская «Рома» на официальном сайте представила список футболистов, которые примут участие в Лиге Европы сезона 2025/26.

Согласно решению тренерского штаба, в заявку команды на международный турнир вошли 22 футболиста, среди которых – украинский форвард Артем Довбик.

На групповом этапе Лиги Европы «Рома» сыграет с такими клубами: «Ницца», «Лилль», «Виктория» Пльзень, «Рейнджерс», «Мидтьюлланд», «Селтик», «Штутгарт» и «Панатинаикос».

Заявка римской «Ромы» на Лигу Европы 2025/26

Вратари: Пьерлуиджи Голлини, Миле Свилар

Защитники: Девайн Ренш, Анхелино, Эван Ндика, Костас Цимикас, Зеки Челик, Джанлука Манчини, Ян Жолковский, Весли, Даниеле Гиларди, Марио Эрмосо

Полузащитники: Брайан Кристанте, Лоренцо Пеллегрини, Матиас Суле, Нейл Эль-Айнауи, Ману Коне

Нападающие: Артем Довбик, Эван Фергюсон, Пауло Дибала, Леон Бейли, Стефан Эль-Шаарави