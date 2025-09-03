ФОТО. Кевин провел первую тренировку в составе Фулхэма

Бразильский вингер Кевин провел первую тренировку в качестве игрока «Фулхэма».

В социальных сетях представителя Английской Премьер-лиги появились фотографии 22-летнего футболиста, принимающего участие в своей первой тренировке с командой.

Кевин перебрался в «Фулхэм» из донецкого «Шахтера». ПО информации СМИ, сумма трансфера составила 40 миллионов евро + 5 миллионов в качестве бонусов.

В текущем сезоне Кевин провел 5 матчей на клубном уровне во всех турнирах, за которые он успел оформить 5 забитых мячей и 2 голевые передачи. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.

ФОТО. Кевин провел первую тренировку в составе «Фулгема»: