ФОТО. Кевин провел первую тренировку в составе Фулхэма
Бразилец перебрался в лондонский клуб из донецкого «Шахтера»
Бразильский вингер Кевин провел первую тренировку в качестве игрока «Фулхэма».
В социальных сетях представителя Английской Премьер-лиги появились фотографии 22-летнего футболиста, принимающего участие в своей первой тренировке с командой.
Кевин перебрался в «Фулхэм» из донецкого «Шахтера». ПО информации СМИ, сумма трансфера составила 40 миллионов евро + 5 миллионов в качестве бонусов.
В текущем сезоне Кевин провел 5 матчей на клубном уровне во всех турнирах, за которые он успел оформить 5 забитых мячей и 2 голевые передачи. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.
ФОТО. Кевин провел первую тренировку в составе «Фулгема»:
