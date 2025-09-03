ФЕДЕЦКИЙ: «Ванат не сможет повторить путь Довбика в Жироне»

Бывший футболист национальной сборной Украины Артем Федецкий оценил перспективы украинского форварда Владислава Ваната, заявив, что Владислав не сможет повторить путь Артема Довбика.

– Ванат своим следующим клубом выбрал «Жирону». Сможет ли Владислав повторить путь Артема Довбика и провести такой же успешный дебютный сезон?

– Нет, Владислав – это не Довбик. Они разные игроки, и эта Жирона и Жирона Довбика – две разных команды. Те футболисты уже перешли в разные клубы, в Манчестер Сити, поэтому Ванат не сможет забить столько мячей, как Довбик. Конечно, я ему только этого желаю, но, думаю, он забьет примерно 10 голов.

Прошло всего 3 тура, сейчас они на последнем месте, но такой команде, как Жирони, по силам изменить ситуацию. Вчера был последний день трансферного окна, и, наверное, там пришли еще какие-то футболисты для усиления, – сказал Артем.

Ванат перебрался в Жирону из расположения киевского Динамо. В прошлом сезоне Ванат провел 45 матчей, забил 21 гол и сделал девять ассистов. Владислав стал лучшим бомбардиром УПЛ 2024/25.