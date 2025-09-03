ФЕДЕЦКИЙ: «Ванат не сможет повторить путь Довбика в Жироне»
Артем заявил, что Жирона уже не та, что была раньше
Бывший футболист национальной сборной Украины Артем Федецкий оценил перспективы украинского форварда Владислава Ваната, заявив, что Владислав не сможет повторить путь Артема Довбика.
– Ванат своим следующим клубом выбрал «Жирону». Сможет ли Владислав повторить путь Артема Довбика и провести такой же успешный дебютный сезон?
– Нет, Владислав – это не Довбик. Они разные игроки, и эта Жирона и Жирона Довбика – две разных команды. Те футболисты уже перешли в разные клубы, в Манчестер Сити, поэтому Ванат не сможет забить столько мячей, как Довбик. Конечно, я ему только этого желаю, но, думаю, он забьет примерно 10 голов.
Прошло всего 3 тура, сейчас они на последнем месте, но такой команде, как Жирони, по силам изменить ситуацию. Вчера был последний день трансферного окна, и, наверное, там пришли еще какие-то футболисты для усиления, – сказал Артем.
Ванат перебрался в Жирону из расположения киевского Динамо. В прошлом сезоне Ванат провел 45 матчей, забил 21 гол и сделал девять ассистов. Владислав стал лучшим бомбардиром УПЛ 2024/25.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинский голкипер сможет вернуться на поле накануне матча против «Реал Сосьедад»
Александр Назаренко может перейти к «горнякам», Егор Назарина отправится в Житомир
Так Ванат може і не зможе стати найкращим бомбардиром Примери у складі Жирони, однак стати головним бомбардиром команди, і вже наступного року як Довбик змінити клуб на іменитіший (Турецькі, угорські, грецькі.... клуби навіть не розглядається) - цілком до снаги.