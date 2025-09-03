Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ВИДЕО. Рожденный форвардом. Как играет румынский новичок Динамо
Украина. Премьер лига
03 сентября 2025, 01:44
ВИДЕО. Рожденный форвардом. Как играет румынский новичок Динамо

Владислав Белуце подписал контракт с киевским клубом на 5 лет

ВИДЕО. Рожденный форвардом. Как играет румынский новичок Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Бленуце

Руководство киевского клуба Динамо подписало контракт с 23-летним румынским нападающим Владиславом Бленуце.

Соглашение с бывшим форвардом клуба Крайова рассчитано на 5 лет, до лета 2030 года.

Владислав родился 12 января 2002 года в городе Хынчешты (Молдова). Его рост – 1,93 м, основная позиция – центральный нападающий, рабочая нога – правая.

Футбольную карьеру Бленуце начал в юношеских академиях Чехии, Молдовы и Румынии. В 2019 году присоединился к молодежной системе итальянского клуба Пескара, где в декабре 2020 года дебютировал за первую команду в Серии B. В составе Пескары провел 6 матчей.

В сентябре 2022 года перешел в клуб Крайова на правах аренды. После завершения сезона трансфер был выкуплен, и летом 2023 года футболист подписал полноценный контракт с клубом. В сезоне 2023/24 Владислав сыграл 31 матч, в которых забил 8 голов. В сезоне 2024/25 на правах аренды выступал за клуб Университатя Клуж, где провел 37 матчей и отметился 12 голами.

На международном уровне выступал за юношеские и молодежные сборные Молдовы. В 2023 году начал представлять Румынию, где уже провел ряд матчей за команды U20 и U21.

ВИДЕО. Рожденный форвардом. Как играет румынский новичок Динамо

Динамо Киев трансферы чемпионат Румынии по футболу Крайова трансферы УПЛ видео
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
