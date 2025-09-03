Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Новичок Динамо – сын румынского тренера, который работает в Молдове
Украина. Премьер лига
03 сентября 2025, 01:29 | Обновлено 03 сентября 2025, 01:43
Эдуард Бленуце возглавляет команду Петрокуб Хынчешты из Молдовы

Getty Images/Global Images Ukraine. Эдуард Бленуце

Руководство киевского клуба «Динамо» подписало контракт с 23-летним румынским нападающим Владиславом Бленуце.

Соглашение с бывшим форвардом клуба «Крайова» рассчитано на 5 лет, до лета 2030 года.

Интересно, что отец Владислава – известный тренер Эдуард Бленуце, который возглавляет клуб высшего дивизиона чемпионата Молдовы «Петрокуб».

Ранее Эдуард работал главным тренером женской сборной Румынии (2019–2024).

ФОТО. Румынский тренер Эдуард Бленуце работает в Молдове

Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
