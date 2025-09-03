Украина. Премьер лига03 сентября 2025, 01:29 | Обновлено 03 сентября 2025, 01:43
Новичок Динамо – сын румынского тренера, который работает в Молдове
Эдуард Бленуце возглавляет команду Петрокуб Хынчешты из Молдовы
03 сентября 2025, 01:29 | Обновлено 03 сентября 2025, 01:43
Руководство киевского клуба «Динамо» подписало контракт с 23-летним румынским нападающим Владиславом Бленуце.
Соглашение с бывшим форвардом клуба «Крайова» рассчитано на 5 лет, до лета 2030 года.
Интересно, что отец Владислава – известный тренер Эдуард Бленуце, который возглавляет клуб высшего дивизиона чемпионата Молдовы «Петрокуб».
Ранее Эдуард работал главным тренером женской сборной Румынии (2019–2024).
ФОТО. Румынский тренер Эдуард Бленуце работает в Молдове
