Новичок Динамо – сын румынского тренера, который работает в Молдове

Руководство киевского клуба «Динамо» подписало контракт с 23-летним румынским нападающим Владиславом Бленуце.

Соглашение с бывшим форвардом клуба «Крайова» рассчитано на 5 лет, до лета 2030 года.

Интересно, что отец Владислава – известный тренер Эдуард Бленуце, который возглавляет клуб высшего дивизиона чемпионата Молдовы «Петрокуб».

Ранее Эдуард работал главным тренером женской сборной Румынии (2019–2024).

ФОТО. Румынский тренер Эдуард Бленуце работает в Молдове