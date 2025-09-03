Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Забарный – среди самых дорогих летних трансферов. Символическая сборная
Франция
03 сентября 2025, 00:55 | Обновлено 03 сентября 2025, 01:01
Украинский защитник перешел из Борнмута в ПСЖ за 63 млн евро

Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный (справа)

Украинский центральный защитник Илья Забарный совершил один из самых заметных трансферов этого лета.

23-летний футболист покинул английский «Борнмут» и перешел во французский ПСЖ за 63 млн евро, став 13-м самым дорогим защитником в истории футбола и вторым среди украинцев.

Забарный уже два полных сезона выступал в Премьер-лиге, где приобрел бесценный опыт в сильном чемпионате. В новой команде украинский футболист рассчитывает на ротацию в составе, хотя позиция правого центрального защитника, вероятно, будет отдана опытному капитану Маркиньосу.

Французские СМИ отмечают, что ПСЖ делает ставку на молодого украинца, так как он сочетает высокую технику, скорость и опыт игр на европейском уровне. Для самого Забарного переход в ПСЖ – это новый вызов и возможность закрепиться в одной из топ-команд Европы, параллельно получая опыт в Лиге чемпионов.

Символическая сборная самых дорогих трансферов лета 2025

Вратарь:

  • Лука Шевалье (Лилль → ПСЖ, €40 млн)

Защитники:

  • Джереми Фримпонг (Леверкузен → Ливерпуль, €40 млн)
  • Илья Забарный (Борнмут → ПСЖ, €63 млн)
  • Дин Хюйсен (Борнмут → Реал Мадрид, €59,5 млн)
  • Альваро Каррерас (Бенфика → Реал Мадрид, €50 млн)

Полузащитники:

  • Флориан Вирц (Леверкузен → Ливерпуль, €125 млн)
  • Мартин Субименди (Реал Сосьедад → Арсенал, €70 млн)
  • Эберечи Эзе (Кристал Пэлас → Арсенал, €69,3 млн)

Нападающие:

  • Ник Вольтемааде (Штутгарт → Ньюкасл, €85 млн)
  • Александр Исаак (Ньюкасл → Ливерпуль, €144 млн)
  • Уго Экитике (Айнтрахт → Ливерпуль, €95 млн)

Инфографика

ОФИЦИАЛЬНО. Третий трансфер за сутки! Динамо подписало форварда-легионера
Идеальный сценарий. Как Зинченко переиграл Арсенал арендой в Ноттингем
«Я этого не отрицаю». Гасперини подтвердил, что хотел избавиться от Довбика
Николай Степанов
