Забарный – среди самых дорогих летних трансферов. Символическая сборная

Украинский центральный защитник Илья Забарный совершил один из самых заметных трансферов этого лета.

23-летний футболист покинул английский «Борнмут» и перешел во французский ПСЖ за 63 млн евро, став 13-м самым дорогим защитником в истории футбола и вторым среди украинцев.

Забарный уже два полных сезона выступал в Премьер-лиге, где приобрел бесценный опыт в сильном чемпионате. В новой команде украинский футболист рассчитывает на ротацию в составе, хотя позиция правого центрального защитника, вероятно, будет отдана опытному капитану Маркиньосу.

Французские СМИ отмечают, что ПСЖ делает ставку на молодого украинца, так как он сочетает высокую технику, скорость и опыт игр на европейском уровне. Для самого Забарного переход в ПСЖ – это новый вызов и возможность закрепиться в одной из топ-команд Европы, параллельно получая опыт в Лиге чемпионов.

Символическая сборная самых дорогих трансферов лета 2025

Вратарь:

Лука Шевалье (Лилль → ПСЖ, €40 млн)

Защитники:

Джереми Фримпонг (Леверкузен → Ливерпуль, €40 млн)

Илья Забарный (Борнмут → ПСЖ, €63 млн)

Дин Хюйсен (Борнмут → Реал Мадрид, €59,5 млн)

Альваро Каррерас (Бенфика → Реал Мадрид, €50 млн)

Полузащитники:

Флориан Вирц (Леверкузен → Ливерпуль, €125 млн)

Мартин Субименди (Реал Сосьедад → Арсенал, €70 млн)

Эберечи Эзе (Кристал Пэлас → Арсенал, €69,3 млн)

Нападающие:

Ник Вольтемааде (Штутгарт → Ньюкасл, €85 млн)

Александр Исаак (Ньюкасл → Ливерпуль, €144 млн)

Уго Экитике (Айнтрахт → Ливерпуль, €95 млн)

Инфографика