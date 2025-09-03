Забарный – среди самых дорогих летних трансферов. Символическая сборная
Украинский защитник перешел из Борнмута в ПСЖ за 63 млн евро
Украинский центральный защитник Илья Забарный совершил один из самых заметных трансферов этого лета.
23-летний футболист покинул английский «Борнмут» и перешел во французский ПСЖ за 63 млн евро, став 13-м самым дорогим защитником в истории футбола и вторым среди украинцев.
Забарный уже два полных сезона выступал в Премьер-лиге, где приобрел бесценный опыт в сильном чемпионате. В новой команде украинский футболист рассчитывает на ротацию в составе, хотя позиция правого центрального защитника, вероятно, будет отдана опытному капитану Маркиньосу.
Французские СМИ отмечают, что ПСЖ делает ставку на молодого украинца, так как он сочетает высокую технику, скорость и опыт игр на европейском уровне. Для самого Забарного переход в ПСЖ – это новый вызов и возможность закрепиться в одной из топ-команд Европы, параллельно получая опыт в Лиге чемпионов.
Символическая сборная самых дорогих трансферов лета 2025
Вратарь:
- Лука Шевалье (Лилль → ПСЖ, €40 млн)
Защитники:
- Джереми Фримпонг (Леверкузен → Ливерпуль, €40 млн)
- Илья Забарный (Борнмут → ПСЖ, €63 млн)
- Дин Хюйсен (Борнмут → Реал Мадрид, €59,5 млн)
- Альваро Каррерас (Бенфика → Реал Мадрид, €50 млн)
Полузащитники:
- Флориан Вирц (Леверкузен → Ливерпуль, €125 млн)
- Мартин Субименди (Реал Сосьедад → Арсенал, €70 млн)
- Эберечи Эзе (Кристал Пэлас → Арсенал, €69,3 млн)
Нападающие:
- Ник Вольтемааде (Штутгарт → Ньюкасл, €85 млн)
- Александр Исаак (Ньюкасл → Ливерпуль, €144 млн)
- Уго Экитике (Айнтрахт → Ливерпуль, €95 млн)
Инфографика
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Игрок благодарен команде и президенту клуба
Лондонцы готовят судебные иски для компенсации суммы, потраченной на трансфер украинца