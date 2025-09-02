Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
02 сентября 2025, 23:36 | Обновлено 02 сентября 2025, 23:37
Салах, Исак, Экитике, Гакпо и Вирц. Статистика атакующей линии Ливерпуля

Цифры нападающих «мерсисайдцев» за прошлый сезон действительно впечатляют

Салах, Исак, Экитике, Гакпо и Вирц. Статистика атакующей линии Ливерпуля
Getty Images/Global Images Ukraine

Летнее трансферное окно 2025 года в топ-5 европейских лигах подошло к своему логическому завершению. Главным лицом рынка межсезонья стал «Ливерпуль», который потратил колоссальные суммы на новых игроков, особенно на нападающих.

К старым игрокам команды, Мохамеду Салаху и Коди Гакпо, присоединились новички: Александр Исак, Уго Экитике и Флориан Вирц. Пока неизвестно, как атакующая линия «мерсисайдцев» покажет себя в кампании 2025/26, однако их статистика за прошлый сезон впечатляет.

Статистика игроков атаки Ливерпуля за сезон 2024/25

  • Мохамед Салах (Ливерпуль): 52 матча, 34 гола, 23 ассиста
  • Коди Гакпо (Ливерпуль): 49 матчей, 18 голов, 7 ассистов
  • Александер Исак (Ньюкасл): 42 матча, 27 голов, 6 ассистов
  • Уго Экитике (Айнтрахт): 48 матчей, 22 гола, 12 ассистов
  • Флориан Вирц (Байер): 45 матчей, 16 голов, 15 ассистов

В нынешнем сезоне пока лучше всех себя показывает Экитите: в 4 матчах он отметился 4 результативными действиями (3 Г + 1 А).

Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
