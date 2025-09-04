Ванат выбрал вратаря, который превзошел Трубина, Лунина и Бущана
Нападающий «Жироны» составил символическую сборную из лучших украинских футболистов в истории
Новичок «Жироны» Владислав Ванат принял участие в интересном опросе, где составил символическую сборную из лучших украинских футболистов в истории.
Вратарь: Александр Шовковский
Защитник: Илья Забарный
Полузащитник: Тарас Степаненко
Нападающий: Сергей Ребров
Нападающий: Андрей Шевченко
В прошлом сезоне Ванат провел 45 матчей, забил 21 гол и сделал девять ассистов. Владислав стал лучшим бомбардиром УПЛ 2024/25.
На днях каталонская «Жирона» официально объявила о подписании украинского нападающего киевского «Динамо» Владислава Ваната.
TOP 5️⃣ Ukrainian players by Vanat 🇺🇦 pic.twitter.com/mfaIZhP3Pn— Girona FC (@GironaFC_Engl) September 2, 2025
