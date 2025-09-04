Ванат выбрал вратаря, который превзошел Трубина, Лунина и Бущана

Новичок «Жироны» Владислав Ванат принял участие в интересном опросе, где составил символическую сборную из лучших украинских футболистов в истории.

Вратарь: Александр Шовковский

Защитник: Илья Забарный

Полузащитник: Тарас Степаненко

Нападающий: Сергей Ребров

Нападающий: Андрей Шевченко

В прошлом сезоне Ванат провел 45 матчей, забил 21 гол и сделал девять ассистов. Владислав стал лучшим бомбардиром УПЛ 2024/25.

На днях каталонская «Жирона» официально объявила о подписании украинского нападающего киевского «Динамо» Владислава Ваната.