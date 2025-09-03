ФЛИК: «Лучшее, что мы могли сделать – избавиться от этого игрока»

Каталонская «Барселона» на один сезон рассталась с 19-летним фланговым защитником Эктором Фортом, футболист был отдан в аренду «Эльче».

Такое решение принял Деку и главный тренер каталонского клуба Ханс-Дитер Флик, который объяснил свое решение.

«Его уход – это лучшее, что мы могли сделать для его будущего и для клуба. Ему это пойдет на пользу», – сказал Флик.

Ранее на фоне слухов о трансфере Фермина Лопеса главный тренер «кулес» Ганс-Дитер Флик провел с ним беседу, призвав остаться в «Барселоне».