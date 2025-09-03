Ламин ЯМАЛЬ: «Ситуация обострилась. Люди на это не обращают внимания»

18-летний лидер «Барселоны» Ламин Ямаль прокомментировал выступление команды в начале сезона, где каталонцы набрали семь очков из девяти, сыграв последний матч вничью с «Райо Вальекано» (1:1).

«Да, после ничьей с «Райо Вальекано» ситуация обострилась, мы должны побеждать. Но мы набрали семь очков из девяти в сложных матчах на выезде, почему люди это не учитывают. Мы еще не играли на домашнем поле.

Последний матч был неудачным, мы его не начали так интенсивно, как обычно. У нас действительно было много ошибок в матче, тренер прав. Мы должны вернуть свой уровень игры», – сказал Ямаль.