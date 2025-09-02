Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Переход Кевина вошел в число лидеров интересного трансферного рейтинга
02 сентября 2025, 20:15
Переход Кевина вошел в число лидеров интересного трансферного рейтинга

Рекордсменом стал новичок «Ливерпуля» Александер Исак

Переход Кевина вошел в число лидеров интересного трансферного рейтинга
ФК Фулхэм. Кевин

Последний день трансферного окна запомнился многочисленными переходами футболистов между командами.

Александер Исак в последние часы перед дедлайном перешел из «Ньюкасла» в «Ливерпуль» за 144 млн евро, что стало четвертым самым дорогим трансфером в истории футбола.

Второй самый дорогой трансфер перед закрытием окна осуществил тот же «Ньюкасл», который приобрел у «Брентфорда» Йоана Висса за 57.7 млн евро.

В тройку рекордсменов вошел также и представитель УПЛ: «Фулхэм» приобрел у «Шахтера» Кевина за 40 млн евро.

Самые дорогие трансферы футболистов в последний день трансферного окна

  1. 144.0 млн евро – Александр Исак (из Ньюкасла в Ливерпуль)
  2. 57.7 млн евро – Йоан Висса (из Брентфорда в Ньюкасл)
  3. 40 млн евро – Кевин (из Шахтера в Фулхэм)
  4. 35 млн евро – Дилан Баква (из Страсбура в Ноттингем)
  5. 31 млн евро – Жорж Микаутадзе (из Лиона в Вильярреал)
  6. 30 млн евро – Джанлуиджи Доннарумма (из ПСЖ в Манчестер Сити)
  7. 27.5 млн евро – Угурджан Чакир (из Трабзонспора в Галатасарай)
  8. 26.0 млн евро – Толу Арокодаре (из Генка в Вулверхэмптон)
  9. 25.0 млн евро – Игнасио Фернандес (из Аль-Кадисии в Байера)
  10. 24.0 млн евро – Конрад Гардер (из Спортинга в РБ Лейпциг)
