Переход Кевина вошел в число лидеров интересного трансферного рейтинга
Рекордсменом стал новичок «Ливерпуля» Александер Исак
Последний день трансферного окна запомнился многочисленными переходами футболистов между командами.
Александер Исак в последние часы перед дедлайном перешел из «Ньюкасла» в «Ливерпуль» за 144 млн евро, что стало четвертым самым дорогим трансфером в истории футбола.
Второй самый дорогой трансфер перед закрытием окна осуществил тот же «Ньюкасл», который приобрел у «Брентфорда» Йоана Висса за 57.7 млн евро.
В тройку рекордсменов вошел также и представитель УПЛ: «Фулхэм» приобрел у «Шахтера» Кевина за 40 млн евро.
Самые дорогие трансферы футболистов в последний день трансферного окна
- 144.0 млн евро – Александр Исак (из Ньюкасла в Ливерпуль)
- 57.7 млн евро – Йоан Висса (из Брентфорда в Ньюкасл)
- 40 млн евро – Кевин (из Шахтера в Фулхэм)
- 35 млн евро – Дилан Баква (из Страсбура в Ноттингем)
- 31 млн евро – Жорж Микаутадзе (из Лиона в Вильярреал)
- 30 млн евро – Джанлуиджи Доннарумма (из ПСЖ в Манчестер Сити)
- 27.5 млн евро – Угурджан Чакир (из Трабзонспора в Галатасарай)
- 26.0 млн евро – Толу Арокодаре (из Генка в Вулверхэмптон)
- 25.0 млн евро – Игнасио Фернандес (из Аль-Кадисии в Байера)
- 24.0 млн евро – Конрад Гардер (из Спортинга в РБ Лейпциг)
