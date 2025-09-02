Переход Кевина вошел в число лидеров интересного трансферного рейтинга

Последний день трансферного окна запомнился многочисленными переходами футболистов между командами.

Александер Исак в последние часы перед дедлайном перешел из «Ньюкасла» в «Ливерпуль» за 144 млн евро, что стало четвертым самым дорогим трансфером в истории футбола.

Второй самый дорогой трансфер перед закрытием окна осуществил тот же «Ньюкасл», который приобрел у «Брентфорда» Йоана Висса за 57.7 млн евро.

В тройку рекордсменов вошел также и представитель УПЛ: «Фулхэм» приобрел у «Шахтера» Кевина за 40 млн евро.

Самые дорогие трансферы футболистов в последний день трансферного окна

144.0 млн евро – Александр Исак (из Ньюкасла в Ливерпуль) 57.7 млн евро – Йоан Висса (из Брентфорда в Ньюкасл) 40 млн евро – Кевин (из Шахтера в Фулхэм) 35 млн евро – Дилан Баква (из Страсбура в Ноттингем) 31 млн евро – Жорж Микаутадзе (из Лиона в Вильярреал) 30 млн евро – Джанлуиджи Доннарумма (из ПСЖ в Манчестер Сити) 27.5 млн евро – Угурджан Чакир (из Трабзонспора в Галатасарай) 26.0 млн евро – Толу Арокодаре (из Генка в Вулверхэмптон) 25.0 млн евро – Игнасио Фернандес (из Аль-Кадисии в Байера) 24.0 млн евро – Конрад Гардер (из Спортинга в РБ Лейпциг)