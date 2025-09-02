Украина U-19 – Англия U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Европы
02 сентября 2025, 19:42 | Обновлено 02 сентября 2025, 19:47
Контрольный матч юношеской сборной Украины

УАФ

3 сентября юношеская сборная Украины U-19 в рамках подготовки к матчам отбора Евро-2026 начнет сбор в Испании с контрольного матча против Англии U-19.

Игра начнется в 12:00.

В рамках сбора команда Дмитрия Михайленко сыграет против сборных Нидерландов (6 сентября) и Испании (9 сентября).

Украина U-19 – Англия U-19. Начало в 12:00

Состав юношеской сборной Украины U-19

Вратари: Назар Домчак («Карпаты» Львов), Назар Макаренко («Александрия»), Илья Волошин («Реал», Испания).

Защитники: Юрий Кокодиняк, Андрей Чеберинчак (оба – «Карпаты» Львов), Евгений Маяков («Кривбасс» Кривой Рог), Ярослав Милокост («Шахтер» Донецк), Константин Губенко («Динамо» Киев), Иван Денисов («Рух» Львов), Даниил Малов («Домжале»).

Полузащитники: Александр Каменский («Кривбасс» Кривой Рог), Антон Гарабажий («Шахтер» Донецк), Владислав Резник («Карпаты» Львов), Александр Сорока («Гент», Бельгия), Захар Бауманн («Манчестер Юнайтед», Англия), Максим Островка («Кишвар»), Константинос Плиш («Олимпиакос», Греция), Демьян Есин («Торино», Италия), Иван Лихолит («Варесина», Италия).

Нападающие: Михаил Решетников («Шахтер» Донецк), Кирилл Дигтярь («Металлист» Харьков), Богдан Попов («Эмполи», Италия), Ярослав Бойко («Валенсия», Испания), Даниэль Кузнецов («Ференцварош», Венгрия).

Резервный список

Егор Шерстюк (Металлист Харьков), Богдан Редушко (Динамо Киев), Александр Фещенко (Оболонь Киев).

Матчи против Испании, Англии и Нидерландов. Заявка сборной Украины U-19
Дмитрий МИХАЙЛЕНКО: «В Украине упал уровень футбола. Надо говорить об этом»
Коуч сборной Украины впервые высказался по поводу конфликта со Степановым
сборная Украины по футболу U-19 сборная Англии по футболу U-19 Украина - Англия смотреть онлайн
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
