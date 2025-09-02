«Это было неприятно». Неймар – про непопадание в заявку сборной Бразилии

Вингер «Сантоса» Неймар прокомментировал непопадание в заявку сборной Бразилии на матчи квалификации чемпионата мира с Чили и Боливией:

«У меня был отек приводящей мышцы. Это было неприятно. Но ничего страшного, я даже сегодня играл. Я все равно не собирался играть против Баии. Поэтому они решили не выпускать меня на тренировки, чтобы я мог восстановиться. Думаю, что я не играл по техническим причинам, это не имеет ничего общего с физической формой. Это мнение тренера, и я его уважаю. Поскольку я не играю, нам остается только болеть за нашу сборную, чтобы они показали хорошую игру».

Ранее Анчелотти обратился к игроку «Реала».