Колос сыграет контрольный матч против одного из лидеров УПЛ
«Колос» и «Полесье» еще не наигрались
Как стало известно Sport.ua, футболисты «Колоса» и «Полесья» проведут спарринг во время паузы в УПЛ, вызванной матчами сборных, не позднее 7 сентября. Это связано с тем, что свои календарные матчи в чемпионате они проведут только 14 сентября.
Кстати, напомним, что ковалевцы и житомирцы уже выясняли отношения совсем недавно – во 2-м туре Премьер-лиги.
По имеющейся информации, в этом контрольном матче «Колосу» не помогут Илир Красници и Ника Гагнидзе, которые вызваны в сборные Косово и Грузии, соответственно, игроки молодежной сборной Украины Иван Пахолюк и Артем Гусол и нападающий юношеской сборной Украины Захарий Захаркив.
Сейчас подопечные Руслана Костышина занимают третье место в чемпионате, набрав 10 очков.
Ранее «Колос» расторг контракт с воспитанником «Динамо», попавшим в ДТП.
