Колос сыграет контрольный матч против одного из лидеров УПЛ

Как стало известно Sport.ua, футболисты «Колоса» и «Полесья» проведут спарринг во время паузы в УПЛ, вызванной матчами сборных, не позднее 7 сентября. Это связано с тем, что свои календарные матчи в чемпионате они проведут только 14 сентября.

Кстати, напомним, что ковалевцы и житомирцы уже выясняли отношения совсем недавно – во 2-м туре Премьер-лиги.

По имеющейся информации, в этом контрольном матче «Колосу» не помогут Илир Красници и Ника Гагнидзе, которые вызваны в сборные Косово и Грузии, соответственно, игроки молодежной сборной Украины Иван Пахолюк и Артем Гусол и нападающий юношеской сборной Украины Захарий Захаркив.

Сейчас подопечные Руслана Костышина занимают третье место в чемпионате, набрав 10 очков.

