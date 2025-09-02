Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
Колос сыграет контрольный матч против одного из лидеров УПЛ

«Колос» и «Полесье» еще не наигрались

Колос сыграет контрольный матч против одного из лидеров УПЛ
ФК Колос

Как стало известно Sport.ua, футболисты «Колоса» и «Полесья» проведут спарринг во время паузы в УПЛ, вызванной матчами сборных, не позднее 7 сентября. Это связано с тем, что свои календарные матчи в чемпионате они проведут только 14 сентября.

Кстати, напомним, что ковалевцы и житомирцы уже выясняли отношения совсем недавно – во 2-м туре Премьер-лиги.

По имеющейся информации, в этом контрольном матче «Колосу» не помогут Илир Красници и Ника Гагнидзе, которые вызваны в сборные Косово и Грузии, соответственно, игроки молодежной сборной Украины Иван Пахолюк и Артем Гусол и нападающий юношеской сборной Украины Захарий Захаркив.

Сейчас подопечные Руслана Костышина занимают третье место в чемпионате, набрав 10 очков.

Ранее «Колос» расторг контракт с воспитанником «Динамо», попавшим в ДТП.

Колос Ковалевка Полесье Житомир Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу контрольные матчи УПЛ
