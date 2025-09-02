ВИДЕО. Сборная Украины начинает отбор на ЧМ-2026
УАФ поделилась первым видео по сентябрьскому сбору национальной команды
Сборная Украины отправилась на сборы, в рамках которых начнется квалификационный раунд к чемпионату мира 2026 года. Первый соперник национальной команды – сборная Франции, номинально домашний матч против которой состоится в польском Вроцлаве.
В первом видео из расположения сборной УАФ собрала кадры дороги в Польшу, комментарии дебютантов сборной и эксклюзивные моменты из закулисья тренировочного лагеря национальной команды.
4 сентября сине-желтые переберутся во Вроцлав, где 5 сентября примут Францию (21:45 по Киеву), а 9 сентября в Баку встретятся с Азербайджаном (19:00).
