Николас ДЖЕКСОН: «Бавария – один из лучших клубов мира»

Сенегальский нападающий Николас Джексон, права на которого принадлежат лондонскому «Челси», прокомментировал свой арендуемый переход в мюнхенскую «Баварию»:

«Я очень счастлив, что теперь являюсь частью этого замечательного клуба. «Бавария» – один из лучших клубов в мире. Все знают имена легендарных игроков, которые здесь выступали, и понимают, что этот клуб является символом высших достижений. У меня большие цели и мечты, и я приложу все усилия, чтобы помочь «Баварии» завоевать новые титулы».

В прошлом сезоне Николас Джексон провел 37 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отметиться 13 забитыми мячами и 6 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.