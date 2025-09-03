Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Германия
03 сентября 2025, 17:08 | Обновлено 03 сентября 2025, 17:09
Николас ДЖЕКСОН: «Бавария – один из лучших клубов мира»

Сенегальский нападающий прокомментировал свой переход в мюнхенский клуб

ФК Бавария. Николас Джексон

Сенегальский нападающий Николас Джексон, права на которого принадлежат лондонскому «Челси», прокомментировал свой арендуемый переход в мюнхенскую «Баварию»:

«Я очень счастлив, что теперь являюсь частью этого замечательного клуба. «Бавария» – один из лучших клубов в мире. Все знают имена легендарных игроков, которые здесь выступали, и понимают, что этот клуб является символом высших достижений. У меня большие цели и мечты, и я приложу все усилия, чтобы помочь «Баварии» завоевать новые титулы».

В прошлом сезоне Николас Джексон провел 37 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отметиться 13 забитыми мячами и 6 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.

трансферы аренда игрока Бавария Челси трансферы Бундеслиги трансферы АПЛ Николас Джексон
Дмитрий Вус Источник: ФК Бавария
