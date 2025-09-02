Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Скандальный игрок сборной Франции продолжит карьеру в Милане
Италия
02 сентября 2025, 08:23 | Обновлено 02 сентября 2025, 08:27
1566
1

ОФИЦИАЛЬНО. Скандальный игрок сборной Франции продолжит карьеру в Милане

Адриен Рабьо покинул «Марсель» после драки в раздевалке

02 сентября 2025, 08:23 | Обновлено 02 сентября 2025, 08:27
1566
1
ОФИЦИАЛЬНО. Скандальный игрок сборной Франции продолжит карьеру в Милане
Getty Images/Global Images Ukraine. Адриен Рабьо

Французский «Марсель» официально отпустил 30-летнего полузащитника Адриена Рабьо. Опытный футболист вернулся в Италию и подписал контракт с «Миланом».

По информации пресс-службы «красно-чёрных», соглашение рассчитано на три сезона – до лета 2028 года.

Оба клуба не раскрывают сумму трансфера, однако статистический портал Transfermarkt сообщил, что «Милан» заплатил за Рабьо девять миллионов евро.

Француз покинул «Марсель» по желанию руководства клуба. После матча первого тура Лиги 1 он устроил драку с Джонатаном Роу. Решение клуба не заставило себя ждать – Адриена выставили на трансфер и при первой возможности продали.

В составе французского клуба полузащитник провёл всего один сезон: 32 матча, 10 голов и шесть ассистов.

Напомним, что Рабьо попал в заявку сборной Франции на следующие матчи отбора ЧМ-2026. Полузащитник может принять участие в поединке против сборной Украины (5 сентября).

По теме:
Украинский форвард был вынужден покинуть Английскую Премьер-лигу
Клуб Серии А предложил Динамо 5 млн евро за защитника сборной Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Барселона объявила об уходе защитника – его выгнал Флик
Адриен Рабьо Милан чемпионат Италии по футболу Серия A Марсель чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция) трансферы трансферы Лиги 1 трансферы Серии A
Андрей Витренко Источник: ФК Милан
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер совершил один из самых дорогих трансферов в истории
Футбол | 01 сентября 2025, 23:41 44
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер совершил один из самых дорогих трансферов в истории
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер совершил один из самых дорогих трансферов в истории

Горняки продали Кевина в «Фулхэм» за 40 миллионов евро

ОФИЦИАЛЬНО. Зинченко ушел из Арсенала после закрытия трансферного окна
Футбол | 02 сентября 2025, 00:23 29
ОФИЦИАЛЬНО. Зинченко ушел из Арсенала после закрытия трансферного окна
ОФИЦИАЛЬНО. Зинченко ушел из Арсенала после закрытия трансферного окна

Александр на правах аренды присоединился к «Ноттингему Форесту»

Мудрик не раз нарушил закон в Англии. Ему избрали наказание
Футбол | 01.09.2025, 12:57
Мудрик не раз нарушил закон в Англии. Ему избрали наказание
Мудрик не раз нарушил закон в Англии. Ему избрали наказание
Новый клуб Зинченко, Ванат в Жироне, трансфер Динамо, поражение Костюк
Футбол | 02.09.2025, 09:30
Новый клуб Зинченко, Ванат в Жироне, трансфер Динамо, поражение Костюк
Новый клуб Зинченко, Ванат в Жироне, трансфер Динамо, поражение Костюк
Конец саги. Известно, в каком клубе Довбик продолжит свою карьеру
Футбол | 02.09.2025, 08:33
Конец саги. Известно, в каком клубе Довбик продолжит свою карьеру
Конец саги. Известно, в каком клубе Довбик продолжит свою карьеру
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Кінґ_ЮА
Отже, Грінвуд, який побив свою дружину, має другий шанс, а Рабйо з Роу, через якусь сутичку, ні? У керівництва Марселя гарбуз замість голови.
Ответить
0
Популярные новости
Разгром за 55 минут: определена первая четвертьфиналистка US Open 2025
Разгром за 55 минут: определена первая четвертьфиналистка US Open 2025
31.08.2025, 19:44
Теннис
БРИЕДИС: «Это был бы самый большой бой для Усика. Я бы не спал всю ночь»
БРИЕДИС: «Это был бы самый большой бой для Усика. Я бы не спал всю ночь»
01.09.2025, 04:39
Бокс
Боб АРУМ: «Мне стыдно за бокс. Как судьи могли так посчитать»
Боб АРУМ: «Мне стыдно за бокс. Как судьи могли так посчитать»
01.09.2025, 03:20
Бокс
Забарный впервые рассказал об отношении к Сафонову после перехода в ПСЖ
Забарный впервые рассказал об отношении к Сафонову после перехода в ПСЖ
01.09.2025, 07:11 3
Футбол
Реал получил официальное предложение по трансферу Лунина
Реал получил официальное предложение по трансферу Лунина
31.08.2025, 09:30 2
Футбол
Челси жаждет крови. Клуб принял решение по Мудрику
Челси жаждет крови. Клуб принял решение по Мудрику
02.09.2025, 07:46 18
Футбол
Артем Довбик выбрал себе новый клуб. Агент уже активно работает
Артем Довбик выбрал себе новый клуб. Агент уже активно работает
31.08.2025, 09:01 2
Футбол
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Мы с таким боксером прощаемся, он просто не нужен»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Мы с таким боксером прощаемся, он просто не нужен»
01.09.2025, 08:20 6
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем