ОФИЦИАЛЬНО. Скандальный игрок сборной Франции продолжит карьеру в Милане

Французский «Марсель» официально отпустил 30-летнего полузащитника Адриена Рабьо. Опытный футболист вернулся в Италию и подписал контракт с «Миланом».

По информации пресс-службы «красно-чёрных», соглашение рассчитано на три сезона – до лета 2028 года.

Оба клуба не раскрывают сумму трансфера, однако статистический портал Transfermarkt сообщил, что «Милан» заплатил за Рабьо девять миллионов евро.

Француз покинул «Марсель» по желанию руководства клуба. После матча первого тура Лиги 1 он устроил драку с Джонатаном Роу. Решение клуба не заставило себя ждать – Адриена выставили на трансфер и при первой возможности продали.

В составе французского клуба полузащитник провёл всего один сезон: 32 матча, 10 голов и шесть ассистов.

Напомним, что Рабьо попал в заявку сборной Франции на следующие матчи отбора ЧМ-2026. Полузащитник может принять участие в поединке против сборной Украины (5 сентября).