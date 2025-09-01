Наоми Осака – Коко Гауфф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/8 финала US Open 2025
1 сентября на Открытом чемпионате США пройдут матчи четвертого раунда в нижней части сетки женского одиночного разряда.
Ориентировочно в 20:30 по Киеву на корт имени Артура Эша выйдут Наоми Осака (Япония, WTA 24) и Коко Гауфф (США, WTA 3).
Это будет шестая встреча соперниц. Счет 3:2 в пользу Наоми.
Победительница противостояния в четвертьфинале поборется либо против Марты Костюк, либо против Каролины Муховой.
