US Open
01 сентября 2025, 17:33 |
Наоми Осака – Коко Гауфф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/8 финала US Open 2025

Getty Images/Global Images Ukraine. Наоми Осака и Коко Гауфф

1 сентября на Открытом чемпионате США пройдут матчи четвертого раунда в нижней части сетки женского одиночного разряда.

Ориентировочно в 20:30 по Киеву на корт имени Артура Эша выйдут Наоми Осака (Япония, WTA 24) и Коко Гауфф (США, WTA 3).

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет шестая встреча соперниц. Счет 3:2 в пользу Наоми.

Победительница противостояния в четвертьфинале поборется либо против Марты Костюк, либо против Каролины Муховой.

📺 Видеотрансляция

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

Наоми Осака Коко Гауфф смотреть онлайн US Open 2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
