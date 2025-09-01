Наоми Осака – Коко Гауфф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

1 сентября на Открытом чемпионате США пройдут матчи четвертого раунда в нижней части сетки женского одиночного разряда.

Ориентировочно в 20:30 по Киеву на корт имени Артура Эша выйдут Наоми Осака (Япония, WTA 24) и Коко Гауфф (США, WTA 3).

Это будет шестая встреча соперниц. Счет 3:2 в пользу Наоми.

Победительница противостояния в четвертьфинале поборется либо против Марты Костюк, либо против Каролины Муховой.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА