Трансферы не заканчиваются. Ливерпуль подписал защитника сборной Англии
Марк Гехи покинет «Кристалл Пэлас»
Английский центральный защитник лондонского «Кристал Пэлас» Марк Гехи вскоре перейдет в «Ливерпуль», сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.
По информации источника, «красные» заплатят за 25-летнего футболиста 35 миллионов фунтов стерлингов + 10 процентов от будущей перепродажи игрока.
В сезоне 2024/25 Марк Гехи провел 44 матча на клубном уровне, отличившись 3 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока национальной сборной Англии в 45 миллионов евро.
Ранее «Ливерпуль» закрыл подписание нападающего «Ньюкасла» Александра Исака.
🚨 BREAKING: Liverpool agree deal to sign Marc Guehi from Crystal Palace, here we go!— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 1, 2025
Deal in place for fee over £35m plus 10% sell-on clause included in the package.
Guehi agreed personal terms with Liverpool one month ago, now all done.
One more move by Richard Hughes. ♟️ pic.twitter.com/y1JhjCLCvJ
