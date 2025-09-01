Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Трансферы не заканчиваются. Ливерпуль подписал защитника сборной Англии
Англия
01 сентября 2025, 17:40 |
1424
0

Трансферы не заканчиваются. Ливерпуль подписал защитника сборной Англии

Марк Гехи покинет «Кристалл Пэлас»

01 сентября 2025, 17:40 |
1424
0
Трансферы не заканчиваются. Ливерпуль подписал защитника сборной Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Марк Гехи

Английский центральный защитник лондонского «Кристал Пэлас» Марк Гехи вскоре перейдет в «Ливерпуль», сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, «красные» заплатят за 25-летнего футболиста 35 миллионов фунтов стерлингов + 10 процентов от будущей перепродажи игрока.

В сезоне 2024/25 Марк Гехи провел 44 матча на клубном уровне, отличившись 3 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока национальной сборной Англии в 45 миллионов евро.

Ранее «Ливерпуль» закрыл подписание нападающего «Ньюкасла» Александра Исака.

По теме:
Довбик покидает Рому. В Италии происходят невероятные вещи в последние часы
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Первой лиги отпустил игрока в Сан-Паулу
Жирона станет третьим клубом в карьере Ваната. Статистика выступлений
Ливерпуль трансферы Кристал Пэлас трансферы АПЛ Фабрицио Романо Марк Гехи
Дмитрий Вус Источник: Фабрицио Романо
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Мы с таким боксером прощаемся, он просто не нужен»
Бокс | 01 сентября 2025, 08:20 6
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Мы с таким боксером прощаемся, он просто не нужен»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Мы с таким боксером прощаемся, он просто не нужен»

Вводятся бонусы за зрелищные поединки

Ливерпуль закрыл рекордный трансфер в истории АПЛ. Это настоящая бомба
Футбол | 01 сентября 2025, 02:21 1
Ливерпуль закрыл рекордный трансфер в истории АПЛ. Это настоящая бомба
Ливерпуль закрыл рекордный трансфер в истории АПЛ. Это настоящая бомба

Александер Исак продолжит карьеру в составе чемпионов Англии

ОФИЦИАЛЬНО. Жирона объявила о подписании Ваната
Футбол | 01.09.2025, 15:35
ОФИЦИАЛЬНО. Жирона объявила о подписании Ваната
ОФИЦИАЛЬНО. Жирона объявила о подписании Ваната
Мудрик не раз нарушил закон в Англии. Ему избрали наказание
Футбол | 01.09.2025, 12:57
Мудрик не раз нарушил закон в Англии. Ему избрали наказание
Мудрик не раз нарушил закон в Англии. Ему избрали наказание
Все решили детали. Известно, почему сорвался трансфер Довбика в топ-клуб
Футбол | 01.09.2025, 17:45
Все решили детали. Известно, почему сорвался трансфер Довбика в топ-клуб
Все решили детали. Известно, почему сорвался трансфер Довбика в топ-клуб
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Трансфер Зинченко все ближе. Александр согласовал контракт с новым клубом
Трансфер Зинченко все ближе. Александр согласовал контракт с новым клубом
30.08.2025, 19:59 3
Футбол
БРИЕДИС: «Это был бы самый большой бой для Усика. Я бы не спал всю ночь»
БРИЕДИС: «Это был бы самый большой бой для Усика. Я бы не спал всю ночь»
01.09.2025, 04:39
Бокс
Тони БЕЛЛЮ: «Усик? В бою с ним он и шести раундов не выдержит»
Тони БЕЛЛЮ: «Усик? В бою с ним он и шести раундов не выдержит»
01.09.2025, 04:19
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Это произошло! Судаков покинул Шахтер и перешел в новый клуб
ОФИЦИАЛЬНО. Это произошло! Судаков покинул Шахтер и перешел в новый клуб
31.08.2025, 00:17 59
Футбол
Забарный впервые рассказал об отношении к Сафонову после перехода в ПСЖ
Забарный впервые рассказал об отношении к Сафонову после перехода в ПСЖ
01.09.2025, 07:11 2
Футбол
Чемпион мира готов сменить вес и отобрать у Усика корону хевивейта
Чемпион мира готов сменить вес и отобрать у Усика корону хевивейта
01.09.2025, 01:34 9
Бокс
Девять голов, три пенальти. Забарный принял участие в горячем матче ПСЖ
Девять голов, три пенальти. Забарный принял участие в горячем матче ПСЖ
31.08.2025, 00:07 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем