ОФИЦИАЛЬНО. Челси подписал полузащитника сборной Аргентины
Факундо Буонанотте оставил «Брайтон» на правах аренды
Лондонский «Челси» официально объявил о подписании аргентинского полузащитника «Брайтона» Факундо Буонанотте.
Отмечается, что переход 20-летнего футболиста состоялся на правах сезонной аренды. По сообщениям британских журналистов, в соглашении, как ни странно, нет опции выкупа.
В сезоне 2024/25 Факундо Буонанотте на правах аренды провел 35 матчей за «Лестер», отличившись 6 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 20 миллионов евро.
Ранее «Челси» решил вернуть из аренды в «Сандерленде» нападающего Марка Гию.
Facundo Buonanotte has joined the Blues on a season-long loan from Brighton and Hove Albion. 🔵 pic.twitter.com/OjGi7uJd4b— Chelsea FC (@ChelseaFC) September 1, 2025
