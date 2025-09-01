Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Челси подписал полузащитника сборной Аргентины
Англия
01 сентября 2025, 17:25 | Обновлено 01 сентября 2025, 17:26
1195
0

ОФИЦИАЛЬНО. Челси подписал полузащитника сборной Аргентины

Факундо Буонанотте оставил «Брайтон» на правах аренды

ФК Челси. Факундо Буонанотте

Лондонский «Челси» официально объявил о подписании аргентинского полузащитника «Брайтона» Факундо Буонанотте.

Отмечается, что переход 20-летнего футболиста состоялся на правах сезонной аренды. По сообщениям британских журналистов, в соглашении, как ни странно, нет опции выкупа.

В сезоне 2024/25 Факундо Буонанотте на правах аренды провел 35 матчей за «Лестер», отличившись 6 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 20 миллионов евро.

Ранее «Челси» решил вернуть из аренды в «Сандерленде» нападающего Марка Гию.

По теме:
Довбик покидает Рому. В Италии происходят невероятные вещи в последние часы
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Первой лиги отпустил игрока в Сан-Паулу
Жирона станет третьим клубом в карьере Ваната. Статистика выступлений
Факундо Буонанотте Челси Брайтон трансферы трансферы АПЛ аренда игрока
Дмитрий Вус Источник: ФК Челси
