Украина. Премьер лига
01 сентября 2025, 17:24 |
Игорь ТИМЧЕНКО: «Я нашу команду не узнал»

Тренер СК «Полтава» прокомментировал поражение в матче с «Зарей»

СК Полтава. Игорь Тимченко

В поединке четвертого тура УПЛ «Полтава» со счетом 1:4 поиграла «Заре». Результат поединка прокомментировал ассистент главного тренера полтавского клуба Игорь Тимченко.

«Очень болезненное для нас поражение. Начали сразу неудачно. Пропустили на первой минуте мяч. И вообще, я нашу команду не узнал. Да, есть мастерство, есть ошибки технические, но в плане желания и в плане интенсивности и единоборства на данный момент хуже наша игра. Поэтому я должен признать, что Заря абсолютно заслуженно победила. Они были сильнее. А нам надо очень тщательно проанализировать эту игру, чтобы такого больше не повторилось.

Похвала от тренера Зари? Я ему очень благодарен, но для меня лучше, чтобы мою команду ругали, но мы либо выигрывали, либо брали очки, потому что похвала такая, как старший младшего хвалит, нам четыре забили. Ну, ничего страшного, у вас в следующий раз получится. Мне это не нравится. Поэтому, конечно, положительные моменты, наверное, они есть, но когда команда дома проигрывает и пропускает четыре мяча, то отрицательных гораздо больше. Нам очень многое над чем надо работать, очень много анализировать. Мы должны становиться более солидными. И, конечно, мастерства нам нужно прибавлять, но прежде всего, если нехватка мастерства, его нужно компенсировать. Ее нужно компенсировать и движением на поле, и интенсивностью, и борьбой. А мы и в этом уступили. Поэтому я благодарю тренера, что он нас похвалил, но мы свои ошибки знаем.

Да, руки не опустили, но мы эту игру проиграли в первом тайме. Невозможно пропуская три мяча в первом тайме на что-либо рассчитывать в игре. Бывают матчи, где можно и отыграться, и победить, но это исключения. То, что было в первом тайме, это нужно проанализировать. Мне очень не понравился первый тайм», – сказал Игорь Тимченко.

чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полтава - Заря Полтава Игорь Тимченко пресс-конференция
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
