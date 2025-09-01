Стало известно, под каким номером Ванат будет выступать за Жирону

1 сентября 2025 года каталонская «Жирона» официально объявила о подписании украинского нападающего киевского «Динамо» Владислава Ваната.

22-летний футболист будет выступать за клуб Ла Лиги под 19-м номером.

Напомним, цвета киевского «Динамо» Владислав защищал с номером «11» на спине.

В сезоне 2024/25 Владислав Ванат провел 45 матчей на клубном уровне, отличившись 21 забитым мячом и 9 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 15 миллионов евро.