Владислав КАЛИТВИНЦЕВ: «Хорошо, что победили перед международной паузой»

В поединке четвертого тура УПЛ «Металлист 1925» со счетом 2:0 обыграл «Рух». Впечатлениями о матче поделился автор гола и результативной передачи Владислав Калитвинцев.

– Мы каждый день работаем на тренировках, общаемся между собой, на теориях нам показывают, что мы должны делать, а мы стараемся это выполнить. С каждым днем, все лучше и лучше.

– Сегодня ваш день, ведь голевой и забитый мяч. Возможно, хотелось бы видеть больше результативных действий от вас. Ожидали эту передачу от Рашицы?

– Это моя позиция, я должен бежать в штрафную, я должен был быть там и хорошо, что он мне отдал.

– На позиции инсайда вы когда-то уже играли, она для вас не нова, но чувствуется, что вы к ней больше привыкаете?

– Да, привыкаю. С каждой игрой, с каждой тренировкой мне нравится на ней играть.

– Взаимопонимание между новыми игроками добавилось, за счет чего пошли хорошие результаты?

– Уж лучше понимаем друг друга, надо двигаться только вперед, работать еще есть над чем. Хорошо, что победили перед международной паузой. Это очень важные три очка для нас.

– Не жалеете, что будет эта пауза?

– Нет, надо пару дней отдохнуть.