Украина. Первая лига
Юрий ВИРТ: «При таком количестве брака трудно что-то создавать»

Главный тренер тернопольской «Нивы» прокомментировал ничью в матче с «Агробизнесом»

НК Верес. Юрий Вирт

В поединке четвертого тура Первой лиги «Нива» Тернополь сыграла вничью 0:0 с «Агробизнесом». Результат матча прокомментировал наставник «Нивы» Юрий Вирт.

«Боевая игра. И мы другой точно не ожидали. Мы знали, что соперник очень организованно обороняется. Он в четырех матчах пропустил нуль голов. Очень такая дисциплинированная команда и многие голевые моменты мы точно не ожидали. У нас не так много было подходов, но у нас был очень хороший момент. Здесь нужна все-таки реализация. Вот с этого момента все-таки хотелось бы забить. В первом тайме могу сказать, что оборонялись хорошо, но переход из обороны в атаку у нас хромал.

У нас было очень много брака и при таком количестве брака трудно что-то создавать. В перерыве побеседовали, сказали никак действовать. Чуть лучше было, было более агрессивно, доходили, были такие полумоменты. Этого мало для победы. Поэтому все-таки справедлив сегодня ничейный результат.

Сейчас трудно по горячим следам говорить, чего не хватило. Но мы должны играть смелее, играть более агрессивно. Мы понимаем, что у нас молодая команда, и того опыта, который есть у Агробизнеса, нам и не хватает. На тренировке очень хорошо это выполняется, делается. А вот в игру мы это не можем пока перенести. Я думаю, с каждой игрой мы должны в этом прибавлять и больше создавать. Играя против Ингульца, против Черноморца мы больше создали. Надо отметить соперника, Агробизнес, команда очень хорошо работает на обороне», – сказал Юрий Вирт.

Сергей Турчак
