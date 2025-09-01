Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ВИДЕО. Как играет экс-футболист Милана, который перейдет в киевское Динамо
Украина. Премьер лига
01 сентября 2025, 14:10 |
360
0

Клинтон Нсиала проведет сезон 2025/26 на правах аренды в чемпионате Украины

Instagram. Клинтон Нсила

Защитник шотландского «Глазго Рейнджерс» Клинтон Нсила продолжит карьеру в чемпионате Украины – на правах аренды проведет сезон 2025/26 в составе киевского «Динамо».

Шотландский клуб решил отпустить 21-летнего французского футболиста в Премьер-лигу, а вместо него подпишет игрока сборной Канады Дерека Корнелиуса.

Нсиала начинал свою карьеру в малоизвестном французском клубе «Брекиньи» (2010-19), после чего перебрался в академию «Нанта». В 2021 году защитник договорился о сотрудничестве с итальянским «Миланом», где провел три года, выступая за команды U-19 и U-20.

В прошлом сезоне Клинтон провел 17 матчей за «Глазго Рейнджерс», в которых забил один гол и отдал две результативные передачи. Ориентировочная стоимость француза составляет 500 тысяч евро.

Предлагаем вашему вниманию нарезку действий Нсиалы, которым интересуется киевское «Динамо».

чемпионат Шотландии по футболу Динамо Киев Глазго Рейнджерс Милан трансферы трансферы УПЛ аренда игрока видео
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
