ВИДЕО. Как играет экс-футболист Милана, который перейдет в киевское Динамо

Защитник шотландского «Глазго Рейнджерс» Клинтон Нсила продолжит карьеру в чемпионате Украины – на правах аренды проведет сезон 2025/26 в составе киевского «Динамо».

Шотландский клуб решил отпустить 21-летнего французского футболиста в Премьер-лигу, а вместо него подпишет игрока сборной Канады Дерека Корнелиуса.

Нсиала начинал свою карьеру в малоизвестном французском клубе «Брекиньи» (2010-19), после чего перебрался в академию «Нанта». В 2021 году защитник договорился о сотрудничестве с итальянским «Миланом», где провел три года, выступая за команды U-19 и U-20.

В прошлом сезоне Клинтон провел 17 матчей за «Глазго Рейнджерс», в которых забил один гол и отдал две результативные передачи. Ориентировочная стоимость француза составляет 500 тысяч евро.

Предлагаем вашему вниманию нарезку действий Нсиалы, которым интересуется киевское «Динамо».