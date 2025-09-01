Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Рейнджерс подпишет канадца вместо защитника, который перейдет в Динамо Киев
Украина. Премьер лига
01 сентября 2025, 10:55 |
Клинтон Нсиала отправится в Украину, Дерек Корнелиус перейдет в чемпионат Шотландии

Getty Images/Global Images Ukraine. Дерек Корнелиус

Шотландский «Глазго Рейнджерс» отдаст центрального защитника в аренду в чемпионат Украины, а вместо него подпишет игрока из французской Лиги 1.

21-летний Клинтон Нсиала отправился в Киев, где пройдет медосмотр и присоединится к киевскому «Динамо». Стороны договорились об арендном соглашении на один сезон.

Французский центральный защитник имеет опыт выступлений за молодежные команды «Нанта» и «Милана». С июля прошлого года выступает в чемпионате Шотландии. Провел 17 матчей за «Глазго Рейнджерс», в которых забил один гол и отдал две результативные передачи.

Вместо Нсиалы шотландский клуб подпишет защитника «Марселя» и сборной Канады Дерека Корнелиуса. Стороны договорились об аренде 27-летнего футболиста с возможностью дальнейшего выкупа.

Корнелиус сыграл 23 матча в прошлом сезоне французской Лиги 1, однако теперь не входит в планы главного тренера Роберто Де Дзерби. Ожидается, что обе сделки будут оформлены в понедельник, 1 сентября.

Николай Титюк Источник: X (Twitter)
