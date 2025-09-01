Рейнджерс подпишет канадца вместо защитника, который перейдет в Динамо Киев
Клинтон Нсиала отправится в Украину, Дерек Корнелиус перейдет в чемпионат Шотландии
Шотландский «Глазго Рейнджерс» отдаст центрального защитника в аренду в чемпионат Украины, а вместо него подпишет игрока из французской Лиги 1.
21-летний Клинтон Нсиала отправился в Киев, где пройдет медосмотр и присоединится к киевскому «Динамо». Стороны договорились об арендном соглашении на один сезон.
Французский центральный защитник имеет опыт выступлений за молодежные команды «Нанта» и «Милана». С июля прошлого года выступает в чемпионате Шотландии. Провел 17 матчей за «Глазго Рейнджерс», в которых забил один гол и отдал две результативные передачи.
Вместо Нсиалы шотландский клуб подпишет защитника «Марселя» и сборной Канады Дерека Корнелиуса. Стороны договорились об аренде 27-летнего футболиста с возможностью дальнейшего выкупа.
Корнелиус сыграл 23 матча в прошлом сезоне французской Лиги 1, однако теперь не входит в планы главного тренера Роберто Де Дзерби. Ожидается, что обе сделки будут оформлены в понедельник, 1 сентября.
📰 Transfer Links - OUT— The Rangers Journal (@RangersJournal) August 31, 2025
Forgotten man Clinton Nsiala has been linked with a loan move to Dynamo Kyiv.
Nsiala made a number of appearances last season, showing some promise including a goal and assist. Under RM however he has been told he can leave, despite some reports saying… pic.twitter.com/YXh5nP5ufz
🚨🔵🇨🇦 #SPL |— Santi Aouna (@Santi_J_FM) August 31, 2025
🔐 Accord de principe trouvé entre les Glasgow Rangers et l'OM pour Derek Cornelius
💰 Prêt avec OA
✈️ Le défenseur central est attendu demain en Écosse
🛎 Ding Dong
Avec @sebnonda https://t.co/iCIHesMKgW pic.twitter.com/0HSuwaaqPw
