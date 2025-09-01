Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Луис Суарес после финала плюнул в работника Сиэтл Саундерс
Major League Soccer
01 сентября 2025, 10:27 | Обновлено 01 сентября 2025, 10:28
Уругвайский футболист удивил поступком

Getty Images/Global Images Ukraine

1 сентября состоялся финал Кубка лиг между двумя американскими клубами — «Сиэтл Саундерс» и «Интер» Майами.

Местом проведения матча стала арена «Lumen Field» в Сиэтле.

После финального свистка игроки обеих команд вместе с представителями тренерских штабов устроили драку прямо на поле.

В одном из эпизодов известный уругвайский футболист «Интера» Майами, Луис Суарес, не сдержал эмоций и плюнул в сотрудника соперника во время момента ссоры.

По теме:
ВИДЕО. Месси наблюдал. Драка игроков Интер Майами и Сиэтл Саундерс
Сиэтл Саундерс – Интер Майами – 3:0. Проигранный финал Месси. Видеoобзор
Провал Месси и ко. Интер Майами разгромно уступил в финале Кубка лиг
Major League Soccer (MLS) видео драка Сиэтл Саундерс Интер Майами Кубок лиг (MLS) Луис Суарес
Андрей Витренко Источник: X (Twitter)
Перець
Самий розумний із зірок то Мессі , тільки дивився
Ответить
+1
Maks23
Конченный...
Ответить
+1
introvert
Ну хоч не вкусив. Прогресує.
Ответить
0
