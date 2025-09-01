1 сентября состоялся финал Кубка лиг между двумя американскими клубами — «Сиэтл Саундерс» и «Интер» Майами.

Местом проведения матча стала арена «Lumen Field» в Сиэтле.

После финального свистка игроки обеих команд вместе с представителями тренерских штабов устроили драку прямо на поле.

В одном из эпизодов известный уругвайский футболист «Интера» Майами, Луис Суарес, не сдержал эмоций и плюнул в сотрудника соперника во время момента ссоры.

ВИДЕО. Луис Суарес после финала плюнул в работника Сиэтл Саундерс