ВИДЕО. Луис Суарес после финала плюнул в работника Сиэтл Саундерс
Уругвайский футболист удивил поступком
1 сентября состоялся финал Кубка лиг между двумя американскими клубами — «Сиэтл Саундерс» и «Интер» Майами.
Местом проведения матча стала арена «Lumen Field» в Сиэтле.
После финального свистка игроки обеих команд вместе с представителями тренерских штабов устроили драку прямо на поле.
В одном из эпизодов известный уругвайский футболист «Интера» Майами, Луис Суарес, не сдержал эмоций и плюнул в сотрудника соперника во время момента ссоры.
ВИДЕО. Луис Суарес после финала плюнул в работника Сиэтл Саундерс
🚨 LUIS SUARES ESCUPE A UNO DEL CUEPOR TECNICO DEL SEATLE— Arielipillo (@arielipillo) September 1, 2025
ESTO ES 10 partidos de suspensión pic.twitter.com/6wHtF13CoG
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Илья поддерживает изоляцию российского футбола
Хименес не горит желанием переходить в Рим. «Рома» не уверена, что ей нужен мексиканец