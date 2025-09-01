Пеп ГВАРДИОЛА: «Такой переломный момент всегда возможен в Премьер-лиге»

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола прокомментировал поражение от Брайтона (1:2) в третьем туре Английской Премьер-лиги.

«После пенальти мы забыли, как играть. Мы решили играть напрямую, и это нормально, но нужно быть готовыми – бороться за мяч. Мы не были готовы выигрывать второй этаж. Такой переломный момент всегда возможен в Премьер-лиге.Один гол может все изменить. Но мы забыли, как нужно играть.

Мы отлично провели первый час игры. Создали много моментов против сложного соперника.

Но после пропущенного гола все поменялось. Это походило на матч с «Тоттенхэмом». Хорошо начали, но после пропущенного мяча стали нестабильными.

Мы забываем продолжать играть. А останавливаться нельзя некогда».