Юнион Сен-Жилуаз одержал уверенную победу над Андерлехтом
В Бельгии сыграны матчи 6-го тура
31 августа в чемпионате Бельгии состоялось четыре матча 6-го тура.
Чемпион страны «Юнион Сен-Жилуаз» принимал в своем поле «Андерлехт». Гости уже вылетели из еврокубков, уступив греческому АЕКу (1:1, 0:2) в квалификации Лиги конференций, а в поединке с «Юнионом» продолжили серию неудач.
На четвертой минуте Флоруц реализовал пенальти и вывел хозяев вперед. Во втором тайме «Андерлехт» остался без двух футболистов – красные карточки получили Салиба и Ангуло. В компенсированное время "Юнион" забил второй мяч и оформил победу.
«Брюгге» после феерической победы над шотландским «Рейнджерсом» (6:0) в квалификации ЛЧ не сумел обыграть «Гент» (1:1).
«Ауд-Хеверле» минимально победил «Стандард», а «Генк», играя в меньшинстве, вырвал победу над «Зюлте-Варегемом» – 3:2.
Бельгия чемпионаты. 6-й тур
Юнион Сен-Жилуаз – Андерлехт – 2:0
Голы: Флоруц, 4, Эммануэль, 90+1
Удаление: Салиба, 81, Ангуло, 83
Гент – Брюгге – 1:1
Голы: Гур, 90+7, – Ванакен, 53
Ауд-Хеверле – Стандард – 1:0
Гол: Диркс, 65 (автогол)
Генк – Зюлте-Варегем – 3:2
Голы: Садик, 13, Мирисола, 29, Ель Оуахди, 56, – Еренберг, 2, Танге, 35 (пенальти)
Удаление: Садик, 33
