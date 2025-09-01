Юнион Сен-Жилуаз одержал уверенную победу над Андерлехтом

31 августа в чемпионате Бельгии состоялось четыре матча 6-го тура.

Чемпион страны «Юнион Сен-Жилуаз» принимал в своем поле «Андерлехт». Гости уже вылетели из еврокубков, уступив греческому АЕКу (1:1, 0:2) в квалификации Лиги конференций, а в поединке с «Юнионом» продолжили серию неудач.

На четвертой минуте Флоруц реализовал пенальти и вывел хозяев вперед. Во втором тайме «Андерлехт» остался без двух футболистов – красные карточки получили Салиба и Ангуло. В компенсированное время "Юнион" забил второй мяч и оформил победу.

«Брюгге» после феерической победы над шотландским «Рейнджерсом» (6:0) в квалификации ЛЧ не сумел обыграть «Гент» (1:1).

«Ауд-Хеверле» минимально победил «Стандард», а «Генк», играя в меньшинстве, вырвал победу над «Зюлте-Варегемом» – 3:2.

Бельгия чемпионаты. 6-й тур

Юнион Сен-Жилуаз – Андерлехт – 2:0

Голы: Флоруц, 4, Эммануэль, 90+1

Удаление: Салиба, 81, Ангуло, 83

Гент – Брюгге – 1:1

Голы: Гур, 90+7, – Ванакен, 53

Ауд-Хеверле – Стандард – 1:0

Гол: Диркс, 65 (автогол)

Генк – Зюлте-Варегем – 3:2

Голы: Садик, 13, Мирисола, 29, Ель Оуахди, 56, – Еренберг, 2, Танге, 35 (пенальти)

Удаление: Садик, 33