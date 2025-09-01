ФОТО. Жена Судакова эмоционально обратилась к мужу после его трансфера

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Другие новости
01 сентября 2025, 00:02 | Обновлено 01 сентября 2025, 00:03
Елизавета Судакова красиво попрощалась с Шахтером

Instagram. Георгий и Елизавета Судаковы

Жена Георгия Судакова, Елизавета, опубликовала прощальную фотосессию в футболках «Шахтера» и обратилась к своему мужу:

«Сегодня мое сердце плачет от гордости — ты сделал это. Мы встретились, когда мне было 16, а тебе 17. Тогда ты был парнем с мечтой, а я — девушкой, которая верила в тебя больше, чем во что-либо. Я видела все твои шаги: первые победы, первые разочарования, бессонные ночи и дни, когда хотелось опустить руки.

Но ты никогда не сдавался. Ты всегда шел вперед, упорно и смело, даже когда казалось, что весь мир против.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Для кого-то этот день — просто спортивная новость. А для меня это — часть нашей семейной истории, написанная твоим потом, нашими молитвами и любовью.

Я горжусь тобой до слез. Я благодарна Богу, что могу идти рядом с тобой этим путем. И я знаю, впереди еще больше побед и еще больше мечтаний, которые ты обязательно сделаешь реальностью.

Я верила в тебя тогда. Верю в тебя сейчас. И всегда буду верить. «Шахтер», спасибо вам за все — вы навсегда в нашем сердце», — подытожила жена Георгия Судакова в своем Инстаграме.

Комментарии
