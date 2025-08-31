Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Тарас МИХАВКО: «Не хочется пропускать такие глупые голы»
Украина. Премьер лига
31 августа 2025, 23:31 | Обновлено 31 августа 2025, 23:34
Тарас МИХАВКО: «Не хочется пропускать такие глупые голы»

Защитник Динамо прокомментировал победный матч с Полесьем

31 августа 2025, 23:31 | Обновлено 31 августа 2025, 23:34
Тарас МИХАВКО: «Не хочется пропускать такие глупые голы»
ФК Динамо. Тарас Михавко

Защитник «Динамо» Тарас Михавко прокомментировал победный матч 4-го тура УПЛ против «Полесья» (4:1), а также поделился эмоциями от дебютного вызова в сборную Украины.

– Насколько психологически легче, когда ты приезжаешь домой после длительного пребывания за границей?

– Конечно, тяжело с переездами, но сейчас такое время в Украине непростое, поэтому не на что жаловаться. Мы стараемся в каждой игре отдавать всего себя – в каждой игре, в каждом моменте. Получается – хорошо, не получается – работаем для того, чтобы было хорошо. И, конечно, в такое непростое время сегодня болельщики поддерживали нас, мы это чувствовали. И очень-очень благодарны им за это. Также очень благодарны Вооруженным Силам Украины за возможность играть в футбол, за то, что есть возможность допускать болельщиков на стадионы. Независимо от того, какое количество, но мы чувствуем эту поддержку и искренне благодарны.

– Матч начался с благотворительных акций. Видели, 58 участников фанатского движения, которые отдали свою жизнь за Украину, за наше будущее. Насколько важно проявлять со стороны «Динамо» и со стороны футболистов такие инициативы?

– Конечно, важно, потому что мы чтим память героев, помним. Тем более, они были преданными болельщиками «Динамо». Поэтому матчи должны начинаться с подобных акций. Выходили дети с родителями, матчи должны начинаться с минуты молчания, чтобы почтить память и отдать дань тем, благодаря кому мы можем играть в футбол. Поэтому эта инициатива очень хорошая, очень добрая, и мы, конечно, присоединяемся все, и очень благодарны Вооруженным Силам Украины.

– На первых минутах «Динамо» пропустило, где-то неожиданно для многих. Удар наносился с двух метров фактически. В чем произошел сбой?

– Ну, где-то не поняли друг друга, где-то пошла скидка, какая-то суматоха, и они проткнули, забили. Где-то, возможно, это нас взбодрило, потому что после гола я не припомню, чтобы у них были какие-то моменты. Может, какой-то один удар… А так мы могли забивать еще больше в первом тайме. Поэтому, возможно, где-то и помог, но, конечно, не хочется пропускать такие глупые голы, можно сказать. Но ничего, будем работать, и главное, чтобы команда побеждала. Дальше будем на тренировках отрабатывать моменты, чтобы не допускать таких ошибок.

– Сейчас чемпионат уходит на паузу, впереди матчи национальной сборной Украины, всех сборных, и Тарас Михавко получил первый дебютный вызов в национальную команду Украины, так же как и Назар Волошин. Волошин сказал, что от администратора услышал – и не поверил… Ты сразу поверил в это?

– Поверил. Мне вообще первым сказал Андрей Николаевич, поздравил меня. Я очень рад, потому что это мечта каждого футболиста с детства, и в том числе моя мечта, и я очень сильно рад. Можно даже сказать, что нет отдыха, но ради такого момента, вызова в национальную сборную Украины, можно и без выходных. И я готов. Хочется, конечно, помочь, если будет такая возможность.

– Впереди – Франция, топ-соперник, Мбаппе в атаке. Думаешь уже, как его можно остановить?

– Думал про эту игру, за «Динамо», а с завтрашнего дня уже будем думать про национальную сборную. Это, наоборот, мне кажется, лучше, потому что можно проявить себя на таком уровне и увидеть, над чем работать и к чему стремиться, можно так сказать.

Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Динамо - Полесье Тарас Михавко
Николай Степанов Источник: ФК Динамо Киев
