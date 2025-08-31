Символические XI из самых дорогих игроков в истории Арсенала и Ливерпуля
Состав «мерсисайдцев» несколько дороже, чем у «канониров»
По поводу сегодняшнего противостояния АПЛ между «Ливерпулем» и лондонским «Арсеналом» известный портал Transfermarkt опубликовал самые дорогие символические сборные в истории обеих команд.
Самым дорогим игроком в составе «канониров» стал англичанин Букайо Сака, чья стоимость в 2024 году оценивалась в 150 миллионов евро. У «мерсисайдцев» – египтянин Мохамед Салах (2018) и сенегалец Садио Мане (2019) – по 150 млн каждый.
Общая стоимость самой дорогой символической XI «Арсенала» составила 895 миллионов евро, тогда как у «Ливерпуля» – 1,16 млрд.
Самая дорогая стартовая XI в истории Арсенала
- Вратарь: Аарон Рэмсдейл – €40 млн (2023)
- Защитники: Риккардо Калафьори – €45 млн (2024), Габриэль – €75 млн (2024), Уильям Салиба – €80 млн (2024), Бен Уэйт – €55 млн (2023)
- Полузащитники: Мартин Субименди – €60 млн (2025), Деклан Райс – €120 млн (2024), Мартин Эдегор – €110 млн (2024)
- Нападающие: Габриэл Мартинелли – €85 млн (2023), Пьер-Эмерик Обамеянг – €75 млн (2018), Букайо Сака – €150 млн (2024)
Самая дорогая стартовая XI в истории Ливерпуля
- Вратарь: Алиссон – €90 млн (2019)
- Защитники: Эндрю Робертсон – €80 млн (2019), Ибраима Конате – €60 млн (2025), Вирджил ван Дейк – €100 млн (2019), Трент Александер-Арнольд – €110 млн (2019)
- Полузащитники: Алексис Макаллистер – €100 млн (2025), Флориан Вирц – €140 млн (2025), Филиппе Коутиньо – €90 млн (2018)
- Нападающие: Садио Мане – €150 млн (2019), Роберто Фирмино – €90 млн (2019), Мохамед Салах – €150 млн (2018)
