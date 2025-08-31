Олейникова сыграет в основе турнира WTA 125 в Швейцарии. Известна соперница

Украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 202) сыграет на грунтовом турнире WTА 125 в швейцарском городе Монтре.

В первом раунде украинка поборется против второй сеяной Майяр Шериф (Египет, WTA 102). Ранее Александра ни разу не встречалась с Майяр.

Сейчас у Олейниковой лузстрик из трех матчей. В последний раз она побеждала в середине июля, когда завоевала трофей на соревнованиях ITF W75 в Гааге.

Предыдущим турниром Александры был Открытый чемпионат США, на котором она выступила впервые в карьере. На старте квалификации Олейникова потерпела поражение от Лизетт Кабреры. «»

Турнир WTA 125 в Монтре пройдет с 1 по 7 сентября.

ТУРНИРНАЯ СЕТКА