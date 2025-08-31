Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Олейникова сыграет в основе турнира WTA 125 в Швейцарии. Известна соперница
WTA
31 августа 2025, 18:54 | Обновлено 31 августа 2025, 19:12
161
0

Олейникова сыграет в основе турнира WTA 125 в Швейцарии. Известна соперница

В первом раунде соревнований в городе Монтре Александра встретится с Майяр Шериф

31 августа 2025, 18:54 | Обновлено 31 августа 2025, 19:12
161
0
Олейникова сыграет в основе турнира WTA 125 в Швейцарии. Известна соперница
Instagram. Александра Олейникова

Украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 202) сыграет на грунтовом турнире WTА 125 в швейцарском городе Монтре.

В первом раунде украинка поборется против второй сеяной Майяр Шериф (Египет, WTA 102). Ранее Александра ни разу не встречалась с Майяр.

Сейчас у Олейниковой лузстрик из трех матчей. В последний раз она побеждала в середине июля, когда завоевала трофей на соревнованиях ITF W75 в Гааге.

Предыдущим турниром Александры был Открытый чемпионат США, на котором она выступила впервые в карьере. На старте квалификации Олейникова потерпела поражение от Лизетт Кабреры. «»

Турнир WTA 125 в Монтре пройдет с 1 по 7 сентября.

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

По теме:
Могла выйти на Стародубцеву: прошлогодняя финалистка стартовала на US Open
Олейникова проиграла в первом раунде квалификации US Open 2025
Александра Олейникова – Лизетт Кабрера. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Александра Олейникова Майяр Шериф
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Костюк добыла 30 побед на GS за 52 матча. Только Элина сделала это быстрее
Теннис | 31 августа 2025, 09:57 0
Костюк добыла 30 побед на GS за 52 матча. Только Элина сделала это быстрее
Костюк добыла 30 побед на GS за 52 матча. Только Элина сделала это быстрее

Марта стала пятой украинкой, которой удалось выйти в 1/8 финала US Open

Шахтер – Александрия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 31 августа 2025, 16:00 9
Шахтер – Александрия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Шахтер – Александрия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Начало эры «без Судакова», эра «без Кевина» – под вопросом

Реал получил официальное предложение по трансферу Лунина
Футбол | 31.08.2025, 09:30
Реал получил официальное предложение по трансферу Лунина
Реал получил официальное предложение по трансферу Лунина
Шахтер договорился о продаже Кевина: сумма сделки раскрыта
Футбол | 31.08.2025, 11:11
Шахтер договорился о продаже Кевина: сумма сделки раскрыта
Шахтер договорился о продаже Кевина: сумма сделки раскрыта
Артем Довбик выбрал себе новый клуб. Агент уже активно работает
Футбол | 31.08.2025, 09:01
Артем Довбик выбрал себе новый клуб. Агент уже активно работает
Артем Довбик выбрал себе новый клуб. Агент уже активно работает
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Шок: Мудрик может уйти из Челси. На Михаила нацелился известный клуб
Шок: Мудрик может уйти из Челси. На Михаила нацелился известный клуб
30.08.2025, 07:59 72
Футбол
БОГАЧУК: Усик на приколе, если выйдет с ним драться. Этот боксер – ребенок
БОГАЧУК: Усик на приколе, если выйдет с ним драться. Этот боксер – ребенок
30.08.2025, 04:55
Бокс
Португальский дисконт. Трансфер Судакова так и не стал триумфом Шахтера
Португальский дисконт. Трансфер Судакова так и не стал триумфом Шахтера
31.08.2025, 08:37 58
Футбол
Британский боксер: «Усика не победить. Это доминирование на 10-15 лет»
Британский боксер: «Усика не победить. Это доминирование на 10-15 лет»
30.08.2025, 04:00 7
Бокс
УСИК: «Эта соседняя страна, которая не имела претензий к Украине»
УСИК: «Эта соседняя страна, которая не имела претензий к Украине»
31.08.2025, 10:02 24
Бокс
Шахтер предложил Полесью сенсационный обмен футболистами
Шахтер предложил Полесью сенсационный обмен футболистами
29.08.2025, 19:16 9
Футбол
Леоненко отреагировал на трансфер Судакова в Бенфику: «Будет очень сложно»
Леоненко отреагировал на трансфер Судакова в Бенфику: «Будет очень сложно»
29.08.2025, 21:53
Футбол
Девять голов, три пенальти. Забарный принял участие в горячем матче ПСЖ
Девять голов, три пенальти. Забарный принял участие в горячем матче ПСЖ
31.08.2025, 00:07 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем