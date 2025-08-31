Олейникова сыграет в основе турнира WTA 125 в Швейцарии. Известна соперница
В первом раунде соревнований в городе Монтре Александра встретится с Майяр Шериф
Украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 202) сыграет на грунтовом турнире WTА 125 в швейцарском городе Монтре.
В первом раунде украинка поборется против второй сеяной Майяр Шериф (Египет, WTA 102). Ранее Александра ни разу не встречалась с Майяр.
Сейчас у Олейниковой лузстрик из трех матчей. В последний раз она побеждала в середине июля, когда завоевала трофей на соревнованиях ITF W75 в Гааге.
Предыдущим турниром Александры был Открытый чемпионат США, на котором она выступила впервые в карьере. На старте квалификации Олейникова потерпела поражение от Лизетт Кабреры. «»
Турнир WTA 125 в Монтре пройдет с 1 по 7 сентября.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Марта стала пятой украинкой, которой удалось выйти в 1/8 финала US Open
Начало эры «без Судакова», эра «без Кевина» – под вопросом