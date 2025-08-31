ВИДЕО. Педриньо после ошибки Шевченко удвоил преимущество Шахтера
Бразильский полузащитник забил второй гол хозяев поля
В воскресенье, 31 августа, проходит матч четвертого тура Украинской Премьер-лиги между донецким «Шахтером» и «Александрией».
Команды играют на стадионе «Арена Львов» в городе Львов. Встреча началась в 18:00 по киевскому времени.
На 37-й минуте преимущество донецкой команды после ошибки кипера гостей Никиты Шевченко удвоил Педриньо. Счет на табло – 2:0.
❗️ ВИДЕО. Педриньйо после ошибки Шевченко удвоил преимущество Шахтера
