Украина. Премьер лига
31 августа 2025, 18:49 | Обновлено 31 августа 2025, 18:52
ВИДЕО. Педриньо после ошибки Шевченко удвоил преимущество Шахтера

Бразильский полузащитник забил второй гол хозяев поля

Getty Images/Global Images Ukraine. Педриньо

В воскресенье, 31 августа, проходит матч четвертого тура Украинской Премьер-лиги между донецким «Шахтером» и «Александрией».

Команды играют на стадионе «Арена Львов» в городе Львов. Встреча началась в 18:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 37-й минуте преимущество донецкой команды после ошибки кипера гостей Никиты Шевченко удвоил Педриньо. Счет на табло – 2:0.

❗️ ВИДЕО. Педриньйо после ошибки Шевченко удвоил преимущество Шахтера

Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
