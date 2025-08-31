Костюк / Русе – Хаддад Майя / Зигемунд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию парного матча 1/16 финала US Open 2025
31 августа украинская теннисистка Марта Костюк продолжит выступления на Открытом чемпионате США 2025 в парном разряде.
Во втором раунде украинка и ее напарница Елена-Габриэла Русе (Румыния) сыграют против 14-го сеяного тандема Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) / Лаура Зигемунд (Германия). Поединок состоится третьим запуском на корте №12 после игры Никулеску / Севастова – Данилина / Крунич. Ориентировочное время начала матча – 22:00 по Киеву.
Это будет первая встреча дуэтов.
Победительницы противостояния в третьем круге поборются против Вероники Кудерметовой и Элизе Мертенс.
