Костюк / Русе – Хаддад Майя / Зигемунд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

31 августа украинская теннисистка Марта Костюк продолжит выступления на Открытом чемпионате США 2025 в парном разряде.

Во втором раунде украинка и ее напарница Елена-Габриэла Русе (Румыния) сыграют против 14-го сеяного тандема Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) / Лаура Зигемунд (Германия). Поединок состоится третьим запуском на корте №12 после игры Никулеску / Севастова – Данилина / Крунич. Ориентировочное время начала матча – 22:00 по Киеву.

Это будет первая встреча дуэтов.

Победительницы противостояния в третьем круге поборются против Вероники Кудерметовой и Элизе Мертенс.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА