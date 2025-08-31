Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Костюк / Русе – Хаддад Майя / Зигемунд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
US Open
31 августа 2025, 16:11 |
338
0

Костюк / Русе – Хаддад Майя / Зигемунд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию парного матча 1/16 финала US Open 2025

31 августа 2025, 16:11 |
338
0
Костюк / Русе – Хаддад Майя / Зигемунд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

31 августа украинская теннисистка Марта Костюк продолжит выступления на Открытом чемпионате США 2025 в парном разряде.

Во втором раунде украинка и ее напарница Елена-Габриэла Русе (Румыния) сыграют против 14-го сеяного тандема Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) / Лаура Зигемунд (Германия). Поединок состоится третьим запуском на корте №12 после игры Никулеску / Севастова – Данилина / Крунич. Ориентировочное время начала матча – 22:00 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет первая встреча дуэтов.

Победительницы противостояния в третьем круге поборются против Вероники Кудерметовой и Элизе Мертенс.

📺 Видеотрансляция

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

Favbet
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Сделать ставку Зробити ставку
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Расписание матчей украинских теннисистов на US Open 2025 на 31 августа
16-летний представитель Украины сыграет на юниорском US Open 2025
Костюк добыла 30 побед на GS за 52 матча. Только Элина сделала это быстрее
Марта Костюк Елена-Габриэла Русе Беатрис Хаддад Майя Лаура Зигемунд смотреть онлайн US Open 2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Костюк с камбеком одолела француженку и пробилась в 1/8 финала US Open 2025
Теннис | 30 августа 2025, 22:10 25
Костюк с камбеком одолела француженку и пробилась в 1/8 финала US Open 2025
Костюк с камбеком одолела француженку и пробилась в 1/8 финала US Open 2025

Марта в трех сетах виграла у Диан Парри в матче третьего раунда мейджора в Нью-Йорке

ОФИЦИАЛЬНО. Это произошло! Судаков покинул Шахтер и перешел в новый клуб
Футбол | 31 августа 2025, 00:17 55
ОФИЦИАЛЬНО. Это произошло! Судаков покинул Шахтер и перешел в новый клуб
ОФИЦИАЛЬНО. Это произошло! Судаков покинул Шахтер и перешел в новый клуб

Георгий стал игроком «Бенфики»

Трансфер Судакова стал одним из самых дорогих в истории украинского футбола
Футбол | 31.08.2025, 08:40
Трансфер Судакова стал одним из самых дорогих в истории украинского футбола
Трансфер Судакова стал одним из самых дорогих в истории украинского футбола
Португальский дисконт. Трансфер Судакова так и не стал триумфом Шахтера
Футбол | 31.08.2025, 08:37
Португальский дисконт. Трансфер Судакова так и не стал триумфом Шахтера
Португальский дисконт. Трансфер Судакова так и не стал триумфом Шахтера
ФОТО. Как это было: Костюк в непростом матче одолела Парри в 3-м круге USO
Теннис | 31.08.2025, 08:47
ФОТО. Как это было: Костюк в непростом матче одолела Парри в 3-м круге USO
ФОТО. Как это было: Костюк в непростом матче одолела Парри в 3-м круге USO
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Шок: Мудрик может уйти из Челси. На Михаила нацелился известный клуб
Шок: Мудрик может уйти из Челси. На Михаила нацелился известный клуб
30.08.2025, 07:59 72
Футбол
WBO вынесла решение после просьбы Усика перенести бой с Паркером
WBO вынесла решение после просьбы Усика перенести бой с Паркером
30.08.2025, 08:39 2
Бокс
Девять голов, три пенальти. Забарный принял участие в горячем матче ПСЖ
Девять голов, три пенальти. Забарный принял участие в горячем матче ПСЖ
31.08.2025, 00:07 6
Футбол
Динамо оформило трансфер суперталанта после фиаско от Маккаби
Динамо оформило трансфер суперталанта после фиаско от Маккаби
30.08.2025, 07:16 126
Футбол
Известная биатлонистка слегла с болезнью. Она пропустит чемпионат
Известная биатлонистка слегла с болезнью. Она пропустит чемпионат
29.08.2025, 19:58
Биатлон
Британский боксер: «Усика не победить. Это доминирование на 10-15 лет»
Британский боксер: «Усика не победить. Это доминирование на 10-15 лет»
30.08.2025, 04:00 7
Бокс
Легенда Динамо: «Из-за этого Шапаренко и Бражко обиделись на клуб»
Легенда Динамо: «Из-за этого Шапаренко и Бражко обиделись на клуб»
30.08.2025, 01:34 2
Футбол
Назван бой, которым завершит карьеру Усик. Мегафайт от Аль-Шейха
Назван бой, которым завершит карьеру Усик. Мегафайт от Аль-Шейха
30.08.2025, 23:45 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем