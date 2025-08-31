Украина. Премьер лига31 августа 2025, 13:05 | Обновлено 31 августа 2025, 13:09
ФОТО. Игроки ЛНЗ поддержали партнера, у которого трагически погиб отец
Футболисты поддержали Александра Драмбаева
31 августа 2025, 13:05 | Обновлено 31 августа 2025, 13:09
31 августа в 13:00 стартовал матч четвертого тура Украинской Премьер-лиги между клубами ЛНЗ и «Верес».
Команды встретились на стадионе «Черкассы Арена» в Черкассах.
На матч игроки ЛНЗ вышли в футболках в поддержку партнёра Александра Драмбаева, у которого трагически погиб отец в дорожно-транспортном происшествии.
«Саня, мы с тобой» – написано на футболках.
