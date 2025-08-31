Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
31 августа 2025, 13:05
ФОТО. Игроки ЛНЗ поддержали партнера, у которого трагически погиб отец

Футболисты поддержали Александра Драмбаева

ФК ЛНЗ

31 августа в 13:00 стартовал матч четвертого тура Украинской Премьер-лиги между клубами ЛНЗ и «Верес».

Команды встретились на стадионе «Черкассы Арена» в Черкассах.

На матч игроки ЛНЗ вышли в футболках в поддержку партнёра Александра Драмбаева, у которого трагически погиб отец в дорожно-транспортном происшествии.

«Саня, мы с тобой» – написано на футболках.

Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Комментарии
