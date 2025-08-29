Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Другие новости
ФОТО. У футболиста клуба УПЛ умер отец. Он был военным

Александр Драмбаев сообщил страшную новость

ФОТО. У футболиста клуба УПЛ умер отец. Он был военным
Instagram. Александр Драмбаев с мамой и отцом

24-летний защитник ЛНЗ и бывший игрок молодежной сборной Украины Александр Драмбаев сообщил о страшной утрате – в дорожно-транспортном происшествии погиб его отец.

В своем посте футболист признался, что о трагедии узнал утром 28 августа – ему позвонили с маминого номера и рассказали об аварии.

«Приехав на место, я не мог поверить, что это произошло. Не верил до последнего, пока не увидел отца в разбитой машине. Тогда я начал осознавать, что его больше нет», – написал Александр.

Отец футболиста был военным и прошел самые горячие точки войны – от Авдеевки до Мариуполя. За службу он получил орден «За верность народу Украины», медали «За освобождение Мариуполя» и президентскую награду.

Несмотря на тяжелую болезнь – рак легких – он успел увидеть важные моменты в жизни сына: свадьбу, первые голы и футбольные успехи.

«Он всегда был честным, настоящим мужчиной. Покойся с миром, отец», – завершил свой пост Александр.

Александр Драмбаев ЛНЗ Черкассы Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу российско-украинская война
Максим Лапченко Источник: Instagram
